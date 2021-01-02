"Memur maaşlarına %21 zam yapılsın" talebi

Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? %21 zam yapılsın talebi gündemde.

Önümüzdeki hafta enflasyon verileri paylaşılacak. Bu durum 2021 memur maaşlarına yapılacak zam oranını da belirleyecek. Peki 2021 yılında memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Memurlar %21 zam yapılmasını talep ediyor. Sosyal paylaşım sitesi twitter da bu konuda açılan bir hashtag gündem olmuş durumda. #memurayüzde21zam etiketine atılan bazı twit paylaşımları ise şöyle:





#memurayüzde21zam

Sendikalar sesimiz olmalı öğretmenlerin zam talepleri yetkili mercilere iletilmedi ve %21 zam alınmalı. Yıl içinde verilen %3- %4 zam eriyip gitmektedir.

Bu ülkenin memurları bir işçi kadar değer görmek ve en az onlar kadar zam almak istiyorlar.

İşçi kardeşlerimize verilen zamlar helali hoş olsun gözümüz yok lakin bu ülkenin okumuş insanları o kadar emek vermişler,dirsek çürütmüşler,para dökmüşler boşuna mı yani

#memurayüzde21zam



ldığınız maaşı beğenmiyorsanız istifa edin diye bizlere saldıran troller,biz bu işe torpille yerleşmedik,aldığımız eğitimle, girdiğimiz sınavlarla bu kadrolara yerleştik,önce alttaki tanımı okuyun,sonra az ötede oynayın,hadiiii Aşağıyı işaret etmekAşağıyı işaret etmekAşağıyı işaret etmek #memurayüzde21zam

Memur (Doktor,polis,öğretmen vb.) olmazsa esnafta olmaz.Geliri artmayan hiç kimse daha fazla harcama yapamaz. Geliri artmayan memurlar mecbur kısmak zorunda kalır.Çarkın dönmesi de zorlaşır.Bu yüzden memurlara en a %21 zam şart.#memurayüzde21zam Sayın





Öğretmenler canlı derslerle günün 24 saatinde mesai yaptı, polisim yasak denetimlerinde sahada yoruldu, sağlıkçı kardeşlerim en büyük savaşı canlarıyla ve aileleriyle verdi . Siz de bu fedakar #memurayüzde21zam lütfen



Maaşlarımız asgari ücrete eşitlendi!

Asgari ücrete niye %21 zam yapıldı, demiyoruz! Daha fazla verilsin, haklarıdır!

Biz niye asgari ücret düzeyinde maaş alıyoruz?

Bunca okul, bunca alınteri niye?



Geçtiğimiz son yıllarda memurlara %3 %4 zamlar verilmekte yıl sonuna gelindiği vakit zamların eridiğini gördükDaha yeni yıl başına girmişken vergiler artmaya başladı memuru vergi altında ezdirmeyelim %21 zam devletimizi olumsuz etkilemez

%3-%4 zamlar çare değil, maaşlar enflasyon karşısında eriyor. Ay sonuna gelmeden ek hesaplar eksiye düşüyor. Satın aldığımız ürünlerin fiyatları sürekli artıyor. Maaş yetmiyor artık. En az %21 zam istiyoruz. Sayın

Ülkede enflasyon oluyor fakat memur zamları deflasyona doğru gidiyor. Cidden kıpırdayamıyoruz. Devlet büyüklerimizden ricamız tüm memurlara yüzde 20 nin üzerinde zam yapmasıdır.





#memurayüzde21zam

Alınan eğitimlerin, yapılan nitelikli işlerin karşılığı yoksulluk sınırı altında ücret olmamalı, sağlık çalışanı, öğretmen,vki,veteriner,memur v.s. enflasyon altında ezilmemeli,maaşlara etkin bir zam verilmeli.

#memurayüzde21zam



Sayın @RTErdogan #memurayüzde21zam istiyoruz. Hayat pahalılığı bunu gerektiriyor. Gönül ister ki asgari ücretlinin maaşı daha fazla olsun. Gel gelelim memura verilen zam oranı çok düşük ve bu gidişle çok geçmeden memurun maaşı da asgari ücretle eşitlenecek.