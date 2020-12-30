Memur maaşları asgari ücretten böyle etkilenecek!

2021 yılı için asgari geçim indirimi tutarları ne kadardır? Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar için uygulanacak asgari geçim indirimi, asgari ücrete göre belirlendiği için memur maaşları asgari ücretten doğrudan etkilenmektedir.

Asgari geçim indirimi 01.01.2021 - 31.12.2021 (Ocak) için belirlenen asgari ücretin mükellefin durumuna göre belirlenen oranın ücretliler için belirlenen 1’inci ücret dilimi (%15) ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır. Memurlar da ücretli olduğu için asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. Dolayısıyla 01.01.2021 - 31.12.2021 (Ocak) için belirlenen 3.577,5 TL tutarındaki asgari ücret çalışanlar açısından önem arz etmektedir.

2021 yılı için asgari geçim indirimi tutarları ne kadardır?

1- Bekar Memur: 3.577,9 x % 50 x % 15 = 268,31 TL,

2- Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz: 3.577,5 x % 60 x % 15= 321,975 TL,

3- Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 3.577,5 x % 67,5 x % 15= 362,22 TL,

4- Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu:3.577,5 x % 75 x % 15= 402,46 TL,

5- Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 3.577,5 x % 80 x % 15= 429,3 TL,

6- Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 3.577,5 x % 85 x % 15= 456,13 TL.

2021 yılı ilk 6 aylık dönemi tahmini asgari ücretin % 85’i için hesaplanan gelir vergisi tutarı 456,13 TL olduğundan Asgari Geçim İndirimi 2021 yılında 456,13 TL’yi aşamayacaktır. Hesaplanan gelir vergisi tutarının da 456,13 TL olduğu dikkate alındığında evli ve 4 çocuklu bir asgari ücretliden gelir vergisi alınmamaktadır. Boşanmış ancak çocukların velayeti kendisinde olan memur da bu tablo esas alınarak asgari geçim indiriminden faydalanabilecektir. Bu nedenle asgari ücretin brüt tutarı aynı olmakla birlikte ele geçen net tutarı kişiden kişiye değişmektedir.

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