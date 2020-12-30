Memur maaşına 'asgari' muamele yapılsın!

Memur maaşlarına 'asgari' muamele yok! 2020 enflasyon rakamları karşısında memurların zam oranı eridi

BU YIL MEMURLAR 3+3 GİDECEK

Memur ve memur emeklileri 2020 ve 2021 yılı toplu sözleşmesi ile iki yıllık zam oranları belli olmuştu. 2020 yılı için 4+4 şeklinde zam alan memurlar toplu sözleşme rakamları açıklanan enflasyonun gerisinde kalınca enflasyon farkı olarak aradaki farkı alıyorlar.

YILLIK TOPLAM ZAM % 6

2021 yılı zam oranı ise şimdiden belli. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında yine yüzde 3 zam alacaklar. Dün açıklanan asgari ücret rakamları en düşük ücretle çalışanlar için yüzde 21,56 oranında ücret artışı getirdi.

MEMUR ZAMLARI ERİDİ

Enflasyon rakamlarındaki tartışmalar süreç içerisinde hiç bitmedi ve hala tartışılmaya devam ederken ve bu yılın Merkez Bankası beklenti anketinde dahi yıllık enflasyonun yüzde 14'leri aşması beklenirken memur zamları gerek asgari ücet artış oranları gereksede açıklanan resmi enflasyon rakamlarının gerisinde kaldı.

KAMU SEN: ÇARŞI PAZAR ENFLASYONU YÜZDE 25

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 30 Kasım 2020 tarihli açıklamsında TBMM’de bütçe görüşmeleri devam ederken kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik açmaza dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

Bütün bu gerçeklere rağmen TÜİK’in açıkladığına göre yıllık enflasyon %11,9 olarak görülmektedir. Buna karşın cebimize yansıyan enflasyonla TÜİK’in enflasyonu örtüşmemekte, yıllardan beri enflasyon hedefi de tutmamaktadır. TÜİK, gıda enflasyonunu ise şu anda %16,51 olarak hesaplamıştır. Oysa çarşı, pazar enflasyonunun %25’ler düzeyinde olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Ama memur maaşlarına yapılan zamlar, hedeflenen enflasyon gözetilerek belirlendiği için her yıl memur ve emekliler mağduriyet yaşamakta, çalışanlara yapılan maaş artışları, harcamalara gelen zamların oldukça altında kalmakta, maaşlar erimekte, mutfak yangın yerine dönmekte, çalışanın bütçesi sürekli açık vermektedir.

MAAŞ ARTIŞINDA İLK GERÇEKLEŞECEK

Uzun yıllardır gerçekleşemeyen bir ilk de önümüzdeki ay gerçekleşebilir. Şayet enflasyon ÜFE'deki artışın işaret ettiği gibi Aralık ayında yüzde 2'nin altında kalmaz ise memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammından daha fazla enflasyon farkı alacaklar.

TÜİK 2020 YILI 11 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

AYLAR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) % Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) % Ocak +1,35 + 1,84 Şubat +0,35 +0,48 Mart +0,57 +0,87 Nisan +0,85 +1,28 Mayıs +1,36 +1,54 Haziran +1,13 +0,69 Temmuz +0,58 +1,02 Ağustos +0,86 +2,53 Eylül +0,97 +2,65 Ekim +2,13 +3,55 Kasım +2,30 +4,08 TOPLAM (10 aylık) +12,45 +19,84

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