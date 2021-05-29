Memur enflasyon farkı rekora koşuyor!

Memur enflasyon farkı TİS zammını yine geçecek! Memurların toplu sözleşme zamları (2021 için yüzde 3+3) geçen yılki gibi enflasyon rakamlarından çok düşük kaldı. Böyle olunca enflasyon farkı da TİS zammını geride bırakıyor. Yılın ilk 4 ayında memurlara enflasyon farkı oluşurken. Mayıs ayında bu rakamın en az 1 puan daha artması bekleniyor. Böylelikle yüzde 4'e yaklaşan bir enflasyon farkı yılın ilk 5 ayında oluşmuş olacak.

AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Merkez Bankası beklenti anketinden sonra AA Finans da Mayıs ayı beklenti anketini açıkladı. Her iki ankette yüzde 1,27'nin üzerinde artış bekleniyor. İşte detaylar....

Ekonomistler, mayısta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,39 artmasını bekliyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor.

3 HAZİRAN PERŞEMBE AÇIKLANIYOR

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

MERKEZ BANKASI TÜFE BEKLENTİSİ % 1,27'YE YÜKSELDİ

Geçen ay yüzde 1,05 olan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,27'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 13,81 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 11,26'dan 11,81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,55'ten 9,99'a yükseldi.

MEMUR MAAŞ FARKI ŞİMDİLİK % 2,44

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,14, aylık %1,68 arttı. Geçen ay 0,70'lik enflasyon farkına yılın ilk üç ayında ulaşan memurlar için Nisan ayı itibariyle enflasyon farkı yüzde 2,44 olmuştu. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ile bu yılın ilk 6 ayı için memurlar ve memur emeklileri için oluşacak enflasyon farkı netleşmiş olacak.

YİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI GERİDE KALDI

Beklenti doğrultusunda Mayıs ayı TÜFE rakamı 1,27 gelirse memur maaşları için oluşacak enflasyon farkı % 3,8'e çıkacak. Bu rakama Haziran ayı enflasyonu eklenecek ve kesin rakam ortaya çıkacak.

KAMU SEN BAŞKANI KAHVECİ SERT ELEŞTİRMİŞTİ

Kamu Sen Başkanı Kahveci enflasyon rakamları ile memurun aldığı 3+3'lük zammı eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yıllık resmî enflasyonun %17’leri aştığı dönemde memur ve emeklileri yıllık %6’lık zamma mahkûm etmenin de sosyal devlet anlayışı ile bağdaşan bir yönünün olmadığı görülmektedir. TCMB yılsonu enflasyon tahminini %12’nin üzerinde belirlemektedir. Bu da en iyi ihtimalle memur ve emeklilere verilen maaş zammının gerçekleşen enflasyonun yarısı kadar bile olmayacağını göstermektedir.

'ENFLASYON FARKI ALDATMACASI: BASİRETSİZLİK'

"Memur ve emeklilerimizin her toplu sözleşme döneminde enflasyon farkı aldatmacasıyla karşı karşıya kalması ve enflasyon farkı ödemesinin bir lütufmuş gibi gösterilmesi de sözde yetkili sendikanın basiretsiz kaldığı ve kamu çalışanlarımızı her alanda yalnız bıraktığı gibi bu alanda da yalnız bıraktığının en büyük ispatlarından biridir." ifadelerini kullanmıştı.

2021 YILI ENFLASYON RAKAMLARI (4 AYLIK)