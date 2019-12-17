Memur Çalışma Saatlerinde Şok Değişiklik! Memur Çalışma Saatleri Esnedi! SGK Ödemeleri Bu Durumda Nasıl Yapılacak Detaylar Haberimizde

Memur Çalışma Saatlerinde Şok Değişiklik!

Yeni yılın gelmesi ile müjdeler de gelmeye devam ediyor geçtiğimiz günlerde açığa kavuşturulan bir konu da Memurların yarı zamanlı çalışma durumunda sosyal güvenlik durumları nasıl olacaktır

Doğum yapmış olma evlat edinme nedeni ile yarı zamanlı çalışma hakkı 6663 sayılı Kanunla 2016 yılında açıklanmış, ancak uygulama ilişkin usul ve esaslar henüz belirlenmemiştir. Söz konusu düzenleme ile ilgili işçi anneleri ilgilendiren yönetmelik 8 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş.

İlgili hükümler ve açıklamalar şunlardır;

1) 657 sayılı Kanun Ek Madde 43 hükmüne göre (Görevde iken uygulanacak işlemler);

Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebileceklerdir.

Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için sadece tek sefere mahsus bu haktan yararlanamaz kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilecektir.

Memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılmaya başlanmıştır.

Fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.

Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için belirtilen süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak işlealınacaktır.

Çalışma saatleri ilgili işyerlerince belirlenecektir.

Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu uygulamadan yararlanacaklardır.

Eşler, yani karı veya koca ikiside bu haktan yararlanabileceklerdir.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olduğundan, yayımlanacak olan usul ve esaslarla birlikte ortaya çıkacaktır.

2) 5510 sayılı Kanun Ek Madde 11 hükmüne göre (Emeklilik aşamasında ve Kurumların emeklilik işlemlerinin hazırlığında uygulanacak işlemler) ;

Emeklilik hizmet süresinin tespiti:

-Memurlardan doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin, bu şekilde ödeme yapılan döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacaktır.

Kurumlar tarafından gönderilen primler:

- Yarım zamanlı olarak çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken 5510 a tabi olanlar için sigorta primine esas aylık kazanç ya da 5434 e tabi olanlar için emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenecektir.

İntibak işlemleri;

-Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenecektir.

-Bu maddenin primlerin ve prim ödeme gün sayılarının yarım olarak uygulanacağına dair hükümleri yarım zamanlı çalışanlardan ek 3 üncü madde uyarınca ilave prim ödeyenler hakkında da uygulanacaktır. Bu işleme göre ödenen ikinci aylıklar 5434 sayılı Kanuna ek madde 84 hükmüne göre uygulamaya devam olunmaktadır. (Doktorlara ödenecek olan ikinci bir aylıkta)

Yarı zamanlı çalışma da eksik yarım süreler borçlandırılarak hizmete eklenebilecektir:

-Memurlardan ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin eksik çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde;

5510 a tabi olanlar 5510 esaslarına göre,

5434 e tabi olanlar da 5434 esaslarına göre,

Borçlanma yaparak hizmet kazanabileceklerdir.

Yıpranma payları yarı hesaplanacaktır:

-5510/40 ıncı maddede yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında, 49 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigortalıların yarım zamanlı olarak çalışılan sürelere ilişkin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi yarısı kadar uygulanacaktır. Yani, TSK mensupları, Emniyet Mensupları, Mit Mensuplarının kazanacakları fiili hizmet süresi zammı ile Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiili hizmet sürelerinin her yılı için kazandıkları üç ay itibari hizmet süresi yarı olarak uygulanacaktır.

Geçen sene anneler için çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlardan birisi de doğum ve analık izinleri ile ilgili olandı.

YARIM GÜN ÇALIŞIP TAM MAAŞ- Anneler yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocukta 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 gün yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek.

Bu anneler isterlerse çocuk okul çağına gelene kadar yarım gün çalışıp yarım maaş da alma hakkına sahip. Bu haktan sadece doğum yapan anneler değil 3 yaşına kadar çocuk evlat edinen anneler de yararlanacak

YÖNETMELİK NE DİYOR?- " Söz konusu düzenleme 6663 sayılı yasanın 10. maddesi ile yapıldı. Buna göre memurlar, "Çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır" deniliyor.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©