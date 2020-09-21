Memur adayları dikkat! İşte üniversite mezunu yeni memurun maaşı... 21.09.2020 tarihinde memuriyete 9/1 derece ve kademeden başlayan üniversite mezunu bir memurun aldığı ücreti okuyucularımızla paylaşıyoruz.
21.09.2020 tarihinde memuriyete 9/1 derece ve kademeden başlayan üniversite mezunu bir memurun aldığı ücreti okuyucularımızla paylaşıyoruz.
9/1 derece ve kademede olan bekar bir memur 3.816,61 TL ücret alacaktır.
9/1 derece ve kademede olan evli ve eşi çalışmayan bir memur 4.211,84 TL ücret alacaktır.
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