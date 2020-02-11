Mal beyanında nelere dikkat edilmeli?

2020 yılı Şubat sonu genel mal beyanı dönemidir

3628 sayılı kanun 7. Maddesi gereğince Sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevli işçi ve memurlar mal bildirimi yapmak zorundadır. Sonu 0 ile ve 5 ile biten yılların bildirim tekrarına genel mal bildirimi beyanı denir mal bildirimleri yenilenirken önceki bildirilen ve ek olarak bildirilen malların tamamını birleştirerek beyan yapılır kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur ve işçilerin vermiş oldukları Mal bildirimi beyanları kapalı Zarf içinde yetkili amirlere teslim edilir. Mal beyanları yetkili birim ve mecralar ca dikkat şekilde incelenir ve doğruluğunu tespit edilir.

Peki mal beyanı vermek zorunda olan eşler nasıl beyanda bulunmakta bulunmalıdırlar?

Eşler İkisi de Mal beyanında bulunması gerekiyorsa her eş ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmalıdır. Bildirimlerde eşlerin ile velayeti altında gergin olmuyor. Yani 18 yaşını geçmeyen çocukların mallarını net aylık tutarının 5 katını geçen malları hak alacak borçlarını bildiri raporları mal bildirim formuna yazmak zorundadırlar. Memurlara birlikte yaşayan velayet Hakkı sona eren çocukların mal varlıklarının bildirmesine gerek yoktur.

Peki birden fazla görevi olanlar nasıl beyanda bulunacaktır?

Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevli Asli görevlerinin Ayrıca ikinci bir görevi yürüten kişiler yani yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi ya da vekaleten ve Tedviren görev yürütenler sadece Asli görevlerinden dolayı tek bir mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Ancak mal bildirimde bulunan berci diğer kurmada bilgi vermek ile Yükümlüdür

bir başka konu aylıksız izinde bulunanlar yani ücretsiz izinde olanlar ne zaman gelirse mal bildirimi vermek zorundadırlar

Ücretsiz izin içerisinde memurluk statüsü devam etmekte olduğundan malvarlığında meydana gelen de izin dönüşünden itibaren 1 ay içerisinde beyan edilmesi gerekmektedir. Fakat kanunlar Gelince başka kurumlarda görev yapıp da Ücretsiz izin alanların 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar mal beyanında bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda genel olarak genel olarak beyanname hakkında bakacak olursak personel ve özlük işlerinin yürütüldüğü bilimlerde özlük dosyasında bu mal bildirimleri saklanmaktadır. Bu durum kapalı zarf içerisinde verilen mal beyannamesi'nin hiçbir şekilde açılmayacağı ve kapalı zarf içerisinde muhafaza edileceği Bu kapsamda kapalı zarf içerisinde verilen Mal beyanında tarafından açılmayacak soruşturma veya kovuşturma olmadığı sürece açılamaz algısı oluşmaktadır.

Peki Mal beyanında herkes tarafından merak edilen bir başka konu ise zamanında Mal beyanında bulunmayanların cezası nedir?

3628 sayılı kanun 13. Maddesi gereğince kanun daha bir daha ağır bir cezayı gerektirmediği sürece haksız mal edinme ile 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası verilmektedir. Haksız edinilen balıkaşıran veya gizleyene de aynı cezalar verilir. Bu kişiler müebbetten kamu hizmetlerinden yasaklanır zamanında Mal beyanında bulunmayan hakkında 657 sayılı devlet memurları kanununun 125 maddesi gereğince kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmektedir.

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