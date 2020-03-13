koron virüs tatili, korona virüs tedbirleri kapsamında 16 mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 12 gün idari izin verilecek, Kamu Çalışanlarına 12 Gün İdari İzin Verilecek, bazı memurlar ve işçilere korona Corona Covit-19 virüs izni, Korona virüs tedbirleri kapsamında kamuda çalışan memur ve işçilere bazı şartlara göre 12 gün idari izin verildi, okulda çocuğu olan bayanlara yıllık izin yada mazeret izni verilecek,

Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında Bazı Kamu Çalışanlarına 12 Gün İdari İzin Verilecek koron virüs tatili, korona virüs tedbirleri kapsamında 16 mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 12 gün idari izin verilecek, Kamu Çalışanlarına 12 Gün İdari İzin Verilecek, bazı memurlar ve işçilere korona Corona Covit-19 virüs izni, Korona virüs tedbirleri kapsamında kamuda çalışan memur ve işçilere bazı şartlara göre 12 gün idari izin verildi, okulda çocuğu olan bayanlara yıllık izin yada mazeret izni verilecek, Kamuda Çalışan Hamile Engelli ve yaşlı Çalışanlara toplamda 12 gün idari izin verilecek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafınca son dakika 13 Mart 2020 tarihli 3 maddelik idari izin genelgesi yayınladı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafınca Yayımlanan Genelgeye göre, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı olanlar 16 Mart 2020'den itibaren 12 gün idari izinli sayılacak. Ayrıca, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu olan kadın çalışanların yıllık izin talepleri karşılanacak, yıllık izin hakkı olmayanlara mazeret izni verilecek. Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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