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Kıst maaş ve ücret ödemesinde, AGİ uygulanmalı kararı

Gelir İdaresi Başkanlığı hem memurlar hem de sözleşmeli personel için, ayın 15'inden sonra göreve başlama hallerinde ödenen kıst maaş uygulamasında, asgari geçim indiriminin (AGİ) uygulanması gerektiği yönünde görüş verdi.

Kıst maaş ve ücret ödemesinde, AGİ uygulanmalı kararı
10 Haziran 2020 Çarşamba 01:01

657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında Memur ve 4/B maddesi kapsamında da sözleşmeli personel olarak çalışanların; askerlik, doğum sonrası veya yeni göreve başlama hallerinde, kişiler ayın 15'inden sonra göreve başlamış ise, bu personele kıst maaş verilmekte ancak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulanmamaktaydı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görüş yazısında, kıst dönemlerde de AGİ'nin uygulanması gerektiğini belirtmiştir.

MEB'e verilen görüş yazısında "söz konusu ödemelerin farklı dönemlere ait olması nedeniyle asgari geçim indiriminin her iki ücret için ayrı ayrı uygulanması gerekmektedir" denildi.

İŞTE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞ YAZISI

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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