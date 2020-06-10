Kamudan ihraç edilenlerin 'ikramiyelerine' ilişkin önemli karar!

Kamudan ihraç edilenler emekli ikramiyesi alacak mı? Kamudan ihraç edilenler kıdem tazminatı alabilir mi? Kamudan ihraç edilenlerin emekli ikramiyelerinin ödenmesine ilişkin idare mahkemesinden emsal niteliğinde karar çıktı.
Kamudan ihraç olup, erkek için 25, kadın için 20 yıl Emekli Sandığı hizmeti olmayıp veyahut daha sonra SSK veya Bağ-Kur hizmeti ile hizmet gün şartını tamamlayıp emekli olanlar açısında ikramiyeye ilişkin İdare Mahkemesi'nden emsal niteliğinde karar çıktı.
Kararda, emekli ikramiyesi ödenmesi reddedildi.
İşte kararın ayrıntıları!
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