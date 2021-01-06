Kamudaki VIP emekli maaşları belli oldu!

Ne zaman emekli olacağınızı nasıl öğreneceksiniz?

Maalesef bu konularda masum memurların bilgisizliğinden yararlanan simsarların türediğini görünce bu konuyu yazma gereği duyduk. Bu yazımızın sonunda memurların kendi kendilerine hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ellerine geçecek emekli maaşlarını öğrenmeleri mümkün olacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan; http://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

1- Her memur doğum tarihini yazabilir. 2- Cinsiyetini işaretleyebilir. 3- 4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi yani memuriyet başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. 4- Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtebilirsiniz. 5- 4/a (Devredilen SSK) yani sigortalı çalıştığınız süreler, 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer(506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise tabi olduğunuz emekli yaşınız ve tabi olduğunuz hizmet süreniz ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz.

Ne kadar emekli maaşı alacaksınız?

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabiliriz. Yani her memur derece ve kademesini kutucuklara yazabilir. Ayrıca, ek göstergenizi de bordronuzdan öğrenebilirsiniz. Yine kıdem yılınız da bordronuzda yer almaktadır. Yani özetle kutucuklara yerleştireceğiniz bütün bilgiler bordronuzda yer almaktadır.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Örnek - 1: 30 yıllık hizmeti olan Başbakanlık Müsteşarının ve TBMM Genel Sekreterinin emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Emekli maaşı: 12.409 TL

İkramiye: 191.267 TL



Örnek - 2: 30 yıllık hizmeti olan Bakanlık Müsteşarının ve Valilerin emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Emekli maaşı:11.318 TL

İkramiye: 189.606 TL

Örnek - 3: 30 yıllık hizmeti olan YÖK Başkanının emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Emekli maaşı: 12.409 TL

İkramiye: 191.267 TL

Örnek - 4: 30 yıllık hizmeti olan SGK Başkanı, DİE Başkanı ve Devlet Personel Başkanının emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Emekli maaşı: 10,109 TL

İkramiye: 179.229 TL

Örnek - 6: 30 yıllık hizmeti olan Genel Müdürün emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Emekli maaşı: 10.026 TL

İkramiye: 176.738 TL