Kamuda 'Hizmetli' Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte 2020 Yılı Zamlı Maaşları...

2020 yılından itibaren geçerli omak üzere 25 yıllık hizmeti olan evli ve eşi çalışmayan bir hizmetli personel çalışırken 4.045 TL maaş alacaktır.

30 yıllık Hizmetli ve eş değer unvanlılar ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alır?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan http://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine girereksadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara doldurarak sorgulamanız yeterli olacaktır.Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabiliriz.Yani her memur derece ve kademesini kutucuklara yazabilir. Ayrıca, ek göstergenizide bordronuzdan öğrenebilirsiniz. Yine kıdem yılınız da bordronuzda yer almaktadır.Yani özetle kutucuklara yerleştireceğiniz bütün bilgiler bordronuzda yer almaktadır.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır.Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınızortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz sizde emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Örnek - 1: 30 yıllık dört yıllık üniversite mezunu hizmetli ve eş değer unvanlıların emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.



Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge;......., Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdem yılı en fazla 25 olabilir)

Aylık Hesaplama Parametreleri; Özel Hizmet Göstergesi:9500, Aylık Katsayısı:0,146061,Taban Aylık Katsayısı: 2,28624

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçtaaşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Bağlanan Aylık: 2.780

Toplam İkramiye: 100.245,92

Örnek - 2: 30 yıllık lise mezunu hizmetli ve eş değer unvanlılarınemekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 3, kademe; 8, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge;......., Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdem yılı en fazla 25 olabilir)

Aylık Hesaplama Parametreleri; Özel Hizmet Göstergesi:9500, Aylık Katsayısı:0,146061,Taban Aylık Katsayısı: 2,28624

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçtaaşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Bağlanan Aylık: 2.765,56

Toplam İkramiye: 99.720