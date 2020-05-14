Kamuda en yüksek ek göstergeyi hangi personel almaktadır?

Kamu kesiminde en yüksek ek göstergeyi acaba hangi kamu personeli almaktadır?, En yüksek makam tazminatı hangi kamu personeline ödenmektedir?, En yüksek temsil tazminatı hangi kamu personeline ödenmektedir?, En yüksek emekli maaşını hangi kamu personeli almaktadır? Milletvekilleri ne kadar emekli maaşı almaktadır? İşte Detaylar..

Kamu kesiminde en yüksek ek göstergeyi acaba hangi kamu personeli almaktadır?

Aklımıza hemen En Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakta olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı gelmekte ise de en yüksek ek göstergeyi Genel Kurmay Başkanı almaktadır.

En Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakta olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının ek göstergesi 8000 iken Genel Kurmay Başkanının ek göstergesi 9000'dir.

En yüksek makam tazminatı hangi kamu personeline ödenmektedir?

Kamuda en yüksek makam tazminatını da En Yüksek Devlet Memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almamaktadır. En Yüksek Devlet Memurunun makam tazminatı göstergesi 15.000 iken Genel Kurmay Başkanının makam tazminatı göstergesi 30.000'dir.

En yüksek temsil tazminatı hangi kamu personeline ödenmektedir?

Kamuda en yüksek temsil tazminatını da En Yüksek Devlet Memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almamaktadır. En Yüksek Devlet Memurunun temsil tazminatı göstergesi 20.000 iken Genel Kurmay Başkanının temsil tazminatı göstergesi 30.000'dir.

En yüksek emekli maaşını hangi kamu personeli almaktadır?

Kamuda en yüksek emekli maaşını da En Yüksek Devlet Memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almamaktadır. 40 yıllık kamu hizmeti olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının emekli maaşı 11.616 TL, emekli ikramiyesi ise 269.205,84 TL'dir.

40 yıllık kamu hizmeti olan Genel Kurmay Başkanının emekli maaşı ise 16.069.85 TL emekli ikramiyesi ise 297.249,55 TL'dir.

Milletvekilleri ne kadar emekli maaşı almaktadır?

TBMM başkanı ve eski başbakanların emekli aylığı cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75'idir. Buna göre 2020 yılında TBMM başkanı ve başbakana ödenecek emekli aylığı 32.500 x % 75 = 24.375 TL'dir. Milletvekili emekli maaşı ise; cumhurbaşkanının emekli aylığının % 45'idir. Bu tutar ise 32.500 x % 45 = 14.625 TL'dir.

Bunların emekli maaşları yıllık olarak cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlendiği için maaş katsayısındaki artışlar nedeniyle emekli maaşlarında artış olmamaktadır. Dolayısıyla bunların emekli maaşları yıl başında ne kadar ise yıl sonunda da aynıdır.