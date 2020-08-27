Geldiğimiz süreçte kamu yönetiminde mevzuatın en sevilmeyen bir kavram haline gelmesi 3Y kuralını ön plana çıkarmıştır.

Bu kuralın açılımı ise kamu görevlilerine bir talimat verildiğinde öyle hemen bu olmaz diyerek işten sıyrılmak mümkün değildir. Öyleyse bir talimat verildiğinde ya emredilen yapılacak, ya emredilene yol bulunacak ya da emredilen yerine getirilmez görülüyorsa yoldan çekilme seçeneği devreye girecektir. Yani mevzuata aykırıdır diye verilen bir emre karşı çıkma diye bir şey söz konusu olmayacaktır.

Özetle verilen emir, her halükarda yerine getirelecektir ve bundan kurtuluş yoktur. Öyleyse kamu yönetiminde verilen emirleri yerine getirmekten başka seçenek bulunmamaktadır.

Emredilen iş mevzuata aykırı ise nasıl bir yol izlenecek?

Kamu yönetiminde 3Y kuralı gereğince verilen emirler mevzuata aykırı olsa dahi yerine getirilecektir. Yerine getirmek istemeyenler 3Y kuralına göre yoldan çekileceklerdir.

O zaman mevzuata aykrı iş yapanların sorumluluğu ne olacak? Mevzuata aykırı işlem yapanlara bu zamana kadar ne yapılmıştır ki sen yaparsan başına ne gelecek? Bu mantık kuralı harekete geçince sorun kendiliğinden çözüme kavuşuyor.

Ancak, zaman zaman mevzuata aykırı işlem yapanların başlarına ya Sayıştay Başkanlığınca ya da Savcılıklarca süreç başlatıldığına şahit olunmaktadır. Bu durumun çok sık olduğunu söyleyemeyiz ancak, başına bir çok iş gelen bürokratlar da vardır. Yani mevzuata aykırı iş yaptığı için ciddi sıkıntılara uğrayan bürokratlara tarih şahittir.

Sonuç olarak bana birşey olmaz diyen birçok kişinin adliye koridorlarında sıra bekledikleri görülmüştür ve bundan sonra da görülecektir. Bunun içindir ki kamu yönetiminde uygulanan 3Y kuralı devreye girmekte ve sistem rahatlamaktadır. Öyleyse, emre itaat etmeyenin yoldan çekilmesi en kestirme yol olarak görülmektedir. Ama bilinmelidir ki uzun vadede verilen emirleri yerinde görmeyerek yoldan çekilmeye zorlananlar sistemin altına dinamit koymakla eş değerdir. Verilen emirleri doğru veya yanlış demeden yerine getirecek bir çok kişi her zaman olacaktır. Her emri yerine getirenler önce geçici bir rahatlama sağlarlar ama uzun vadede hem kendilerine hem de emrini yerine getirenlere zarar verirler.