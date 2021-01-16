0
0
0
0
0
1
0
0

Kamu ve özel sektörde çalışanlar dikkat! Aşı olacak meslekler açıklandı!

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği koronavirüs aşısı bugün itibariyle uygulamaya başladı. Dün akşam canlı yayında Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı olmuştu. Bugün ise aşılar 81 ilde uygulanmaya başladı. İşte aşı olacak meslekler

Kamu ve özel sektörde çalışanlar dikkat! Aşı olacak meslekler açıklandı!
16 Ocak 2021 Cumartesi 02:03

Gelen bir son dakika haberine göre kimlere aşı yapılacağına ilişkin net bir açıklama geldi. İşte kamu ve özel sektörde çalışanlar için mesleklere göre aşılanma aşamaları..

AŞILAMA BAŞLADI

Dün Bakan Koca 14 Ocak itibariyle tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarından başlamak üzere aşılanma çalışmalarının başlayacağını duyurmuştu. Gelen son dakika haberlerine göre illerde sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı.

2441956-810x458.jpg

AŞILAMA TAKVİMİ

1. Sağlık kurumunda çalışanlar (Kamu, öze üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrenciler dahil) Tüm (Kamu, serbest) eczane çalışanları (Eczane ve kalfalar dahil)

Yaşlı , engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar,

65 yaş üzeri vatandaşlar (85 yaş ve üzeri vatandaşlardan aşılama başlayacak 65 - 69 yaş grubuna kadar devam edecek)

2. GRUP - HİZMETİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER

Milli Savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Kritik görevlerdeki kişiler

Zabıta ve özel güvenlik

Adalet Bakanlığı

 Cezaevleri,

Eğitim sektörü

Gıda sektörü,

Taşımacılık sektörü

3. AŞAMA

Bu aşamada ise kronik hastalığı olan kişiler ve diğer gruptaki vatandaşlar aşılanacak.

4 . AŞAMA

Bu aşamada ise aşı sırası geldiği halde zamanında aşı olmayanlar yapılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sırası #öncelik #korona virüs aşısı #özel sektör #kamu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber