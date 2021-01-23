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Kamu kurumlarında 4/B'li sözleşmeli personel olarak çalışanlar dikkat! emurlara Yapılacak Giyecek Yardımı belli oldu

Kamu kurumlarında Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre çalışanların "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği" kapsamında giyecek yardımından yararlanması mümkün mü? Sabah Memurlar cevaplıyor

Kamu kurumlarında 4/B'li sözleşmeli personel olarak çalışanlar dikkat! emurlara Yapılacak Giyecek Yardımı belli oldu
23 Ocak 2021 Cumartesi 23:25

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında "İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesindefaydalandırılır." hükmüne yer verilmek suretiyle resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan sözleşmeli
personele giyecek yardımı yapılması öngörülmüştür.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelden sadece ilgili mevzuatında resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunanların adı geçen Yönetmelikte belirlenen giyecek yardımından faydalanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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