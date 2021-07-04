Kamu çalışanları dikkat! Uygunsuz canlı yayın işinden etti

İşyerinde ve sosyal hayatta internet kullanımına dikkat! İşten atılmanıza sebep olabilir..

Bir Kamu kurumunda sürekli işçi kadrosuyla çalışan temizlik görevlisi, mesai saatleri dışında, internet ortamında uygunsuz canlı yayın yaptı. Video, internette pek çok defa seyredilmeye başlanıldı. Çalışanın işine,'Kamuya ait işyerinde çalışan işçinin, mesai saati dışında dahi olsa, uygunsuz video/paylaşım yapmasının aynı zamanda devletin itibarını da zedeleyeceği nedeniyle', son verildi.

İşine son verilen çalışan, İş mahkemesinde 'işe iade' davası açtı.

Davacı işçi, işten atılmanın haksız ve orantısız olduğunu, yaptığı hareketten pişman olduğunu,ayrıca psikolojik ilaçlar kullandığı ve bu ilaçların da etkisiyle, hatalı davranış yaptığını iddia ederek, işe iadesini istedi.

Davalı işveren İdare, savunmasında, herne kadar çalışanın dava konusu canlı yayını, işyeri dışında ve çalışma saatleri dışında yapmış olsa dahi, Devlet kurumunda çalıştığını, Devletin itibarını zedeleyecek hareketlerden kaçınılması gerektiğinin bilincinde olması gerektiğini bu nedenle de, feshin haklı ve geçerli olduğunu savundu.

İŞ MAHKEMESİ: FESİH GEÇERLİ

Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi kararında, Kamuya ait işyerinde görev yapan bir çalışanın zamanı, yeri ve niyeti önemli olmaksızın bu denli müstehcen bir canlı yayın yapması çalıştığı işyerinin niteliği ile bağdaşmayacağını ifade ederek, çalışanın işe iade etmedi.

Kararda özetle şöyle denildi:

'...kamuya ait işyerinde görev yapan bir çalışanın zamanı, yeri ve niyeti önemli olmaksızın bu denli müstehcen bir canlı yayın yapması çalıştığı işyerinin niteliği ile bağdaşmadığı ihitilafsızdır. Davalı işverende böyle bir yayın yapan bir çalışanı tekrar çalıştırmaya devam etmeye zorlamak da kabul edilebilir değildir. Öte yandan davacının yaptığı canlı yayının kopyalanarak sosyal medyada paylaşılması sonucu çalıştığı işyerinde amirleri, iş arkadaşlarınca da öğrenilmesinden sonra davacının işe iade davası açarak aynı işyerinde çalışmaya devam etmek istemesinden; olayı savunmasında yazdığı gibi kullandığı ilaçların etkisiyle olmadığı da belli olmaktadır. Anlatılan nedenlerle, feshin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddine..' denildi.

Davacı işçi, kararı İstinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesince de, yerel mahkeme kararı onanarak kesinleşti.