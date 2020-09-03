Kadro alan taşeron da esnek çalışabilecek mi?

Akşam Gazetesi Yazarı Okan Güray Bülbül, kadro alan taşeron işçilerde esnek veya uzaktan çalışabileceğini belittti. Bülbül'ün yazısının ilgili kısmı şöyle:

Kamuda hem memura hem işçiye esnek çalışma

KADRO ALAN TAŞERON İŞÇİLER DE DAHİL

Kamuda esnek çalışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi yayımlandı. Memur, sözleşmeli personel, kamu işçisi ve kadroya geçirilen taşeron işçilerin tamamı esnek veya uzaktan çalışabilecek. Sıra özel sektörde...

Koronavirüs salgını bütün dünyada sürüyor. Kamuda esnek çalışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi yayımlandı. Özel sektörde ise işverenlerin tedbir alması gerekiyor. Genelge çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bütün çalışanları kapsıyor. Dolayısıyla memur, sözleşmeli personel, geçici personel, kamu işçisi ve kadroya geçirilen taşeron işçilerin tamamı bu kapsamda esnek veya uzaktan çalışabilecek.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Kamuda esnek çalışan kişiler, idari izinli sayılacak. Yani esnek ya da uzaktan çalıştıkları süreler için maaşlarını almayı sürdürecekler ve bu süreler kademe ve derece ilerlemelerinde dikkate alınacak. Memurlar, sözleşmeli ve geçici personeller için idari izin uygulaması söz konusu. Ancak kamu işçileriyle taşerondan kadroya geçen işçiler için idari izin hakkı bulunmuyr. Bu durumdaki kişilere fiilen işe gitmediği günler de çalışılmış gibi sayılarak ödeme yapılacak. Sigorta primleri de tam yatacak.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKAMAZ

Genelgede açıkça ifade edildiği üzere uzaktan ya da esnek çalışanlarla görev yerinde çalışanlar arasında maddi farklılık olmayacak. Örneğin bu süreçte yemek parası ödeniyorsa uzaktan çalışana da ödenmeye devam edecek. Diğer yandan ücret ve özlük hakları açısından görev yerinde ya da uzaktan çalışanlar arasında farklılığın olmaması nedeniyle amirlerin esnek ve uzaktan çalışmayı adil bir şekilde planlaması da çok önemli. Kamuda esnek veya uzaktan çalışmaya geçildiğinde, esnek veya uzaktan çalışan kişilerin şehir dışına çıkmaları yasak. Ayrıca esnek veya uzaktan çalışanlar kamu kurumuna çağırıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda.