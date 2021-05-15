İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle başlayan tam kapanma süreci sonrası, Cumhurbaşkanlığınca yeni bir karar alınıncaya kadar, kamu kurumlarında esnek çalışmaya devam edilmesi gerekiyor.

Yeni tip koronavirüsün Dünya genelinde yayılması ile birlikte, her düzeyde ve alanda tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Ülkemizde artan ciddi vaka sayısı sonrası, 29 Nisan 2021 saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam kapanma tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu süreçte, sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçileceği kararlaştırılmıştır.

Öte yandan, tam kapanma sürecinin önümüzdeki Pazartesi günü sona erecek olması, kamu çalışanlarında esnek çalışma ve idari izinlerin de sona erdiğine yönelik yanlış bir algı oluştuğu gözlemlenmektedir.

Bilindiği üzere, virüsün yayılımının kamu kurumlarında azalmasını sağlamak için getirilen esnek çalışma ve idari izin uygulamalarının birincisi 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, iki kez kaldırılan esnek çalışma uygulaması, vaka sayısının artmasıyla birlikte 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yeniden hayata geçirilmiştir.

Anılan genelge halen yürürlüktedir .

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığınca tam kapanma sonrası geçileceği ifade edilen kademeli normalleşme kapsamında yeni bir karar alınmadığı müddetçe, 2021/8 sayılı Genelge çerçevesinde kamu kurumlarında uzaktan/dönüşümlü çalışma sistemine devam edilebilecek, mezkür Genelgede belirtilen 24-32 ay arası hamileler, süt izni kullananlar, engelliler, yöneticiler hariç 60 yaş üstü olanlar, kronik hastalığı bulunanlar, 10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar görevli oldukları kurumlarca akis bir karar alınmadığı sürece idari izin uygulamasından yararlanabilecektir.