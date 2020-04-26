İdari İzinlere Denk Gelen Mazeret İzinlerinin Durumu

Korona virüsle mücadele kapsamında kamu personelinini idari izinli sayılmasından dolayı MAzeret izni kullanan kamup ersonellerinini en çok merak ettiği sorulardan biri de İdari İzinlere Denek Gelen Mazeret İzinlerinin Daha sonra kullanılabilir mi? oldu.

bu süreçte Devlet memurlarından bazılarının idari izinli sayılması ve bazılarının da uzaktan veya dönüşümlü olarak esnek çalışması yoluna gidilmiş olmakla birlikte, bazı memurlar ise kurumlarında görev yapmayı sürdürmektedirler.

Ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkilerinin azaltılması kapsamında, Devlet memurlarından bazılarının idari izinli sayılması ve bazılarının da uzaktan veya dönüşümlü olarak esnek çalışması yoluna gidilmiş olmakla birlikte, bazı memurlar ise kurumlarında görev yapmayı sürdürmektedirler.

Bu kapsamda Devlet memurlarına kullandırılan idari izin süresinin ne zaman sona ereceği konusunda henüz herhangi bir belirleme bulunmamaktadır. Öte yandan, bazı mazeretlerinden dolayı talepleri halinde ve belirli süreleri aşmamak şartıyla memurlara mazeret izni verildiğinden, söz konusu mazeretlerin idari izin süresi içerisinde gerçekleşmesi durumunda, mazeret izinlerinin idari izin süresi bittikten sonra kullanılıp kullanılamayacağı konusunda tereddüt oluşabilmektedir.

Bu yazımızda, idari izinli memurların bu izin dönemi içerisinde; evlilik, babalık ve ölüm mazeretlerinin gerçekleşmesi durumunda, söz konusu izinleri ne zaman kullanabilecekleri hususuna değinilecektir.

Evlilik nedeniyle mazeret izni

Kendisi veya çocuğunun evlenen memura, talebi üzerine 7 günü aşmayacak şekilde mazeret (evlilik) izni verilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, evlilik mazeretine istinaden memura isteği üzerine mazeret izni verilmesini, kendisinin veya çocuğunun (çocuklarının) evlenmesi olayının gerçekleşmesi şartına bağlamıştır. Bu nedenle, memur evlilik mazeretine ilişkin izin hakkına kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ile birlikte hak kazanmaktadır.

Bu itibarla, kendisi veya çocuğu evlenen memur, evliliğe ilişkin resmi nikahın yapılmasından itibaren 7 günü geçemeyecek şekilde evlilik mazeretine ilişkin izin kullanabileceğinden; idari izinli olduğu dönemde kendisi veya çocuğu evlenen memur, resmi nikahın yapılmasından itibaren 7 gün geçtikten sonra hala idari izin kullanmakta ise bu evlilik nedeniyle mazeret izni kullanamayacaktır. Ancak, resmi nikah tarihinden itibaren 7 gün geçmeden idari izinli olma durumu ortadan kalkarsa, istemesi halinde 7 günün kalan süresi için mazeret izni kullanabilecektir.

Baba olunması nedeniyle mazeret izni

Eşi doğum yapan memura, talebi üzerine 10 günü aşmayacak şekilde mazeret (babalık) izni verilir.

657 sayılı Kanun, memura isteği üzerine babalık izni verilmesini eşinin doğum yapması şartına bağlamıştır. Bu nedenle, memur babalık izni hakkına eşinin doğum yapmasıyla birlikte hak kazanmaktadır. Öte yandan, eşinin doğum yapmasıyla memurun hak kazandığı bu izin, eşi ölü doğum yapan memur tarafından da kullanılabilmektedir.

Bu itibarla, eşi doğum yapan memur, eşinin doğum yapmasından itibaren 10 günü geçemeyecek şekilde babalık mazeretine ilişkin izin kullanabileceğinden; idari izinli olduğu dönemde eşi doğum yapan memur, doğumdan itibaren 10 gün geçtikten sonra hala idari izin kullanmakta ise bu doğum nedeniyle babalık izni kullanamayacaktır. Ancak, doğum tarihinden itibaren 10 gün geçmeden idari izinli olma durumu ortadan kalkarsa, istemesi halinde 10 günün kalan süresi için mazeret izni kullanabilecektir.

Ölüm nedeniyle mazeret izni

Eşi veya çocuğu ölen memura ve eşinin ya da kendisinin anne, baba veya kardeşi ölen memura talebi üzerine 7 günü aşmayacak şekilde mazeret (ölüm) izni verilir..

657 sayılı Kanun, ölüm mazeretine istinaden memura isteği üzerine mazeret izni verilmesini, Kanunda sayılan yakınlarından herhangi birinin ölüm olayının gerçekleşmesi şartına bağlamıştır. Bu nedenle, memur ölüm mazeretine ilişkin izin hakkına söz konusu yakınlarından birisinin ölümü ile birlikte hak kazanmaktadır.

Bu itibarla, yukarıda sayılan yakınlarından birisini kaybeden memur, ölüm olayının gerçekleşmesinden itibaren 7 günü geçemeyecek şekilde ölüm mazeretine ilişkin izin kullanabileceğinden; idari izinli olduğu dönemde yakını ölen memur, ölüm tarihinden itibaren 7 gün geçtikten sonra hala idari izin kullanmakta ise bu ölüm nedeniyle mazeret izni kullanamayacaktır. Ancak, ölüm tarihinden itibaren 7 gün geçmeden idari izinli olma durumu ortadan kalkarsa, istemesi halinde 7 günün kalan süresi için mazeret izni kullanabilecektir.