İdari izinler, ne zamana kadar devam edecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle verilen idari izin süreci Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısı ile 16 Mart

2020 tarihinden itibaren 12 günlük süre için başladı. 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de okul

öncesi ve ilköğretim çağında çocuğu olan kadın çalışanlar ile dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri dönem için idari izin sayılmasıyla da kapsam genişletilerek

izin süresi belirsiz bir tarihe kadar uzatıldı.

Bu yazıyı hazırladığımız tarih itibarıyla hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç

60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı gruplar, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik

solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 45 gündür idari izinli sayılıyor.

Diğer taraftan idari iznin verilme gerekçesi olan salgın hastalık yayılımı, azalma trendine girmiş olsa da henüz ortadan kalkmış değil. Kamu idareleri normalleşme sürecine ilişkin eylem

planları hazırlamaya başladı ancak hayatın koronavirüs salgını öncesine dönmesi için çok erken.

2020/4 sayılı Genelgede, "COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler;" denildiğinden idari izin sürecinin sona ermesi

için yeni bir Genelge çıkmasını beklemek gerekiyor. Bu kapsamda bir Genelge çıkmadığı sürece izin kullanmaya devam edilecek. Ancak yaşadığımız sürece baktığımızda uygulama, bayrama

kadar devam edeceğe benziyor. Bayram sonu ise idari izin uygulamasının bu boyutta olmamakla birlikte kapsamının daraltılarak devam edeceğini düşünüyoruz.

İfade edilmesi gereken bir başka husus ise, salgın hastalık sürecinde idari izinli sayılmayan, hizmetin gereği olarak uzaktan veya dönüşümlü çalışma imkanı olmayan pek çok kamu görevlisi özveriyle görev yapmakta. Sağlık hizmetleri, emniyet hizmetleri, belediye hizmetleri kesintisiz devam ediyor, idari izin kullanan personel sebebiyle bu hizmetleri yerine getiren personelin iş yükü daha da artmış durumda. Hayat normale döndüğünde bu kapsamda saydığımız ve sayamadığımız personel için Devletimizin bir şeyler yapması gerektiğini değerlendirmekteyiz.