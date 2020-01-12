Hediye 'Çeyrek Altını' Kabul Etti, İşinden Oldu!

Çalışma hayatında, kişilerin aldığı hediyeler zaman zaman sıkıntılara neden olabiliyor. Bir firmada kalite kontrol elemanı olarak çalışan personel, tedarikçi firmanın çeyrek altın hediyesini kabul etti. İşveren ise, bu durumu kabul edilemez kurala aykırılık sayarak , çalışanı hakkında soruşturma başlattı. İşçi ise soruşturma devam ederken işten ayrılmak durumunda kaldı. Konu yargıya taşındı. Yargıtay ise bu tür yaşanan işçi ve işveren arası olaylarda emsal teşkil edecek şok karara imza attı. İşte o kararın detayı:

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

işveren ve çalışan arasında görülen dava sonucunda varılan kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosya içeriğine göre; davacı işçinin davalıya ait işyerinin giriş muayene kısmında kalite kontrol görevlisi olarak işine devam etmekte iken, tedarikçi firmalardan hediye olarak çeyrek altın kabul ettiğinin bilinmesi üzerine tarafına soruşturma açıldığını öğrenen çalışan . Davacı soruşturma devam ederken, 15 yıllık sigorta süresi ile 3600 prim ödeme gün sayısını doldurduğunu belirterek iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir.

Dairemizce; işçinin, hakkında mevcut bir soruşturma devam ederken, soruşturmaya konu eylemin derhal fesih için haklı neden teşkil etmesi kaydıyla, soruşturmadan önce mevcut bir sebepten dolayı iş sözleşmesini feshetmesinin çalışan kendi hakkının kötüye kullanılması niteliğinde olduğu değerlendirilmektedir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici nedenlere göre ve özellikle; somut olayda davacı hakkında soruşturmaya sebep olan olayın haklı sebep teşkil ettiği dosya kapsamı ile sabit olup davacının disiplin soruşturması devam ederken soruşturma öncesinde mevcut olan bir nedenle iş sözleşmesini feshetmesi hakkı kötüye kullanılması sıfatında görüldüğünden, mahkemece verilen kıdem tazminatı isteğinin reddine ilişkin sonucu bakımından doğru olan kararın bu gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 23.12.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.