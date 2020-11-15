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Hangi memur ne kadar maaş alacak? - 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları

Ocak 2021'de memur maaşları değişiyor. Yüzde 3’lük toplu sözleşme zammıyla maaşlarda artış olacak. Peki maaşlarda ne kadar artış olacak? MEB personelleri kaç TL maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Hangi memur ne kadar maaş alacak? - 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
15 Kasım 2020 Pazar 15:43

2021 yılının Ocak ayında tüm memurların maaşı değişiyor.  Toplu sözleşme zammıyla maaşlarda artış yapılacak. Peki yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak? 2021 yılı memur maaşları ne kadar? İşte detaylar. Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 15.11.2020 tarihli Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 15.11.2020 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

2021 Memur Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

Memur ve emeklilerin 2021'de alacağı maaş artışı da belli olmaya başladı. Memurlar ve emekliler Ocak 2021'den itibaren% 3 ve Temmuz 2021'den itibaren% 3 olarak maaşları artacak. TÜFE (enflasyon) belirtilen artış oranından yüksekse, enflasyon farkı da ödenecektir.

2021 Memur Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?

1 Ocak 2021'den itibaren memurlar için maaş artışı olacak. Dolayısıyla, memurların 1 Ocak 2021 ile 14 Ocak 2021 tarihleri ​​arasındaki maaş farkı da 15 Ocak 2021'den sonra ve 1 Temmuz 2021'den 14 Temmuz 2021'e kadar hesaplarına aktarılacaktır. Aradaki ücret farkı 15 Temmuz 2021'den sonra devredilecek. 15 günlük ücret farkı, maaş artışının yarısı olarak hesaplanır. Yani 300 TL’lik bir zam alırsanız 15 günlük fark 150 TL olacaktır.

Memur Bordro Sorgulama 2021

E-Devlet sistemi üzerinden arayabilirsiniz. Genellikle, maaş bordrosunu her ayın 14'ünden sonra görüntüleyebilirsiniz. Bazı kuruluşlar saati daha erken kontrol etse de, ortalama olarak ayın 10'undan sonra maaşı kontrol edebilirsiniz. E-Devlet sistemindeki memur maaş sorgulama menüsünden sorgulayabilirsiniz.

Memur Emeklilik Hesaplama 2021

1 Mayısıs 2008 tarihinden itibaren emeklilik fonu kapsamında çalışan memurların emeklilik hükümleri için 5510 sayılı SGK Kanunun emeklilik koşulları geçerlidir. Bu tarihten sonra işe başlayan kadın memurlar 58 yaşında 9.000 gün, erkekler ise 60 yaşında 9.000 gün emekli olabilmektedir. Bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar için emeklilik şartları 5434 sayılı Kanuna tabidir. Memurunuzun başlangıç ​​tarihi, doğum tarihi ve diğer hizmet bilgilerini detaylı bir şekilde doldurursanız ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplayabiliriz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #memur #memur maaşları #öğretmen maaşı
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