Görevden alınan valilere yüksek maaş dönemi başlıyor!

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile merkez valiliği kaldırılarak bunların tamamı mülkiye müfettişi olarak atanmıştı. Getirilmeye çalışılan yeni düzenleme ile Vali-mülkiye başmüfettişi kadroları ihdas edilerek görevden alınan ya da daha önce merkez valisi olanlardan mülkiye müfettişi kadrosuna atananlar, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Vali-mülkiye başmüfettişi kadroalrına atanacaklar ve özlük haklarını valiler gibi almaya devam edeceklerdir. Bu düzenlemenin rasyonel ve adil bir düzenleme olduğunu iddia etmek mümkün değildir.

Düzenlemeye göre vali-mülkiye başmüfettişi kadrolarına atananların mali hakları, atandıkları kadrolarda bulunmaları kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç il valisine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilecektir.

Aynı şekilde getirilen düzenleme ile 703 sayılı KHK ile kaldırılan 375 sayılı KHK'nin ek 18 inci maddesinin benzeri tekrar getirilmeye çalışılmaktadır. Oldu olacak Vali-mülkiye başmüfettişi gibi görevden alınan genel müdürler için de Genel Müdür- Uzman yada Genel Müdür- Müfettiş kadrosu ihdas edilerek eski özlük hakları memuriyetleri süresince devam ettirilsin. Aynı şekilde üst düzey bütün kadrolar için görevden alındıktan sonra benzer bir düzenleme yapılmalıdır. Nihayetinde aynı mantık.

Bir düzenleme yapılırken düzenlemenin getirisi ve götürüsünün iyi hesaplanması gerekmektedir. Önce merkez valiliğini kaldırıp yerine daha garip bir ünvanla merkez valiliğini yaşatmaya çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Hiç kimseye çalışmadığı unvanın maaşı verilmemelidir.Eğer yapılacaksa görevden alınan bütün üst düzey görevler için açıkladığımız unvanlar ihdas edilmeli ve memuriyet boyu aynı maaşı almaları sağlanmalıdır. Lütfen ayrıcalıklı unvanlar oluşturmayın...