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Geçici Görev Yolluklarına İlişkin 13 Maddelik Talimat Yayınlandı

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Geçici Görev Yolluklarına İlişkin 13 Maddelik Talimat Yayınlandı
06 Şubat 2020 Perşembe 00:40

Geçici Görev Yolluklarına İlişkin 13 Maddelik Talimat Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, geçici görev yolluklarına ilişkin olarak 13 maddelik bir talimat listesi yayımladı ve resmi yazıyı 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre yolluk bildirim formlarının usulüne uygun olarak doldurulmadığı, bu sebebten dolayı da ödenek gönderme işlemlerinin yapılmadığını belirterek, 13 maddelik bir talimat yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 13 maddelik yeni talimatta, 2020 yılı Ocak ayından itibaren, geçici görev bildirimlerinin bu maddelere uygun olarak hazırlanması istendi.

İŞTE YAYIMLANAN RESMİ YAZI

 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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