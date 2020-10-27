Eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 25 yıllık bir memur ne kadar maaş alır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunuş konuşumasında verdiği memur maaş rakamları dikkat çekti. Oktay, 'aile yardımı ödeneği dâhil ortalama memur maaşı ise 2002 Aralık ayında 578 TL iken 2020 Ekim ayında 5.016 TL’ye çıkarıldı; artış oranı yüzde 768' dedi. Peki, 5.016 TL'lik maaşı hangi memurlar alıyor? İşte ortalama memur maaşının ayrıntısı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelere başladı. Görüşmelerin ilk gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe hakkında genel değerlendirmelerde bulundu. Oktay konuşması sırasında, memur maaşlarına ilişkin de bilgi verdi. Oktay'ın memur zamlarına ilişkin yaptığı değerlendirme: Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 2002 Aralık ayında 392 TL iken 2020 Ekim ayında 4.188 TL'ye çıkarıldı; artış oranı yüzde 968'e ulaşmıştır. Aile yardımı ödeneği dâhil ortalama memur maaşı ise 2002 Aralık ayında 578 TL iken 2020 Ekim ayında 5.016 TL’ye çıkarıldı; artış oranı yüzde 768. Hesaplanan maaşın detayında ise şunlar yer almaktadır. Üniversite mezunu, 25 yıllık hizmeti olan, 1/4 derece ve kademeden maaş alan, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu bir memur esas alınarak maaş hesabı yapılmıştır.

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