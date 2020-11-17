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Engellilikten dolayı emekli olan işçi, memur olarak atanabilir mi?

Hizmet sürelerim başlangıç SGK'lıyım eğer engelli memurluk sınavıyla atamam yapılırsa, memur olabilir miyim? Emekli olduğum sandık ile irtibata geçtiğimde aynı durumda birisi olduğunu emekliliğini iptal ettirerek memur olduğunu söylediler bana, bende sizinle irtibata geçmek istedim, bende emekliliğimi kestirip memur kadrosuna atamam yapılabilir mi, bu mümkünmü. Engellilikten dolayı emekli olan işçi, memur olarak atanabilir mi?

Engellilikten dolayı emekli olan işçi, memur olarak atanabilir mi?
17 Kasım 2020 Salı 18:28

Engellilikten dolayı emekli olan işçi, memur olarak atanabilir mi? Sorunuz özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

Banka ve özel sandıklarda çalışanlar, işçilere uygulanan hükümlere tabi olurlar. Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar da şayet yeni bir göreve başlarlarsa, engellilik durumlarının yeni görevlerini yapmaya engel olup olmadığı yönünde yeni bir raporun alınması ve bu raporun da Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Her emekli, emeklilikten sonra kamu işyerlerine açıktan atanamıyorlar. 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği sadece Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atanabiliyorlar, bunların haricinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamıyorlar.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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