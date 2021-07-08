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En yüksek kademedeki devlet memuru'nun maaşı emekli maaşı ve ikramiyesi belli oldu!

En yüksek kademedeki devlet memuru'nun maaşı emekli maaşı ve ikramiyesi belli oldu!
08 Temmuz 2021 Perşembe 00:52

Daha önce Başbakanlık Müsteşarı için kullanılan En Yüksek Devlet Memuru ifadesi şimdi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır.

Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre 2021 yılında 9500 * 0,179797 = 1.708 TL’dir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı en Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek ücreti alamamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın 2021 yılının Temmuz ayındaki net ücreti 24.500 TL’dir. Kamuda bu rakamdan daha fazla ücret alan çok sayıda kamu personeli bulunmaktadır.

25 yıllık hizmeti olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 2021 yılı Temmuz ayında 13.026 TL emekli maaşı, 207.423 TL emekli ikramiyesi alacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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