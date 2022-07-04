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En düşük memur maaşı: 9 bin 119 lira

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla en düşük memur maaşına 2 bin 690 lira zam yansıdı.

En düşük memur maaşı: 9 bin 119 lira
Kamusaati
Kamusaati
04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:43

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı.

Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı da ortaya çıktı.

Yüzde 4,95 olarak gerçekleşen haziran enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41,69, SGK ve Bağ-kurlular yüzde 42,35 oranında zam almayı hak etti.

En düşük memur maaşına 2 bin 690 lira zam

Böylece, en düşük memur maaşı 6 bin 429 lira iken yeni zam oranına göre 9 bin 119 liraya çıktı.

En düşük memur aylığı 6 bin 83 lira

En düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 TL iken 6 bin 83 liraya yükseldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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