En düşük memur maaşı: 9 bin 119 lira

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla en düşük memur maaşına 2 bin 690 lira zam yansıdı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı.
Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı da ortaya çıktı.
Yüzde 4,95 olarak gerçekleşen haziran enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41,69, SGK ve Bağ-kurlular yüzde 42,35 oranında zam almayı hak etti.
En düşük memur maaşına 2 bin 690 lira zam
Böylece, en düşük memur maaşı 6 bin 429 lira iken yeni zam oranına göre 9 bin 119 liraya çıktı.
En düşük memur aylığı 6 bin 83 lira
En düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 TL iken 6 bin 83 liraya yükseldi.