Doğum nedeniyle eşi aylıksız izin kullanan memurun maaşı artar

Doğum yapan devlet çalışanları ve eşi doğum yapan babalar , talep te bulunmaları durumunda 2 seneye kadar kadar maaşsız izin alabilmektedirler. Eşinin doğum yapması kaynaklı olarak maaşsız izin kullanması halinde, bu durum memurun aylık maaşını tamamen etkileyecek .

Doğum sebebi ile aylıksız izin

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre;

-Doğum yapan memur; doğum un ardından analık izninin sona ermesi itibaren (doğum öncesi analık izni süresinden aktarılan süreler dahil) veya doğum sonrası analık izni durduruldu sonra ücretli yarım gün iş göremezlik konusundan faydalanması halinde bu sürenin sonundan itibaren, istemesi halinde 24 aya kadar aylıksız izin sağlayabilecektir.

-Eşi doğum yapan baba adayı ; eşinin doğum yaptığı günden başlayarak , talebi halinde 24 aya kadar maaşsız izin alabilmektedir.

Eşi doğum sebebi ile maaş almaksızın izin kullanan memurun ödemesi

Eşi maaş karşılıgında aktif olarak çalışan devlet çalışanlarına , eşlerinden kaynaklı olarak ta aile ödemesi alamamakta ve asgari geçim indirimi sağlanmamaktadır. Bu itibarla, ücret karşılığı iş yapan eşin maaşsız izne ayrıldığı durumlarda, memur hakkında eş için aile yardımı ödemesi ve asgari geçim indirimi uygulanması durumu ortaya çıkmaktadır.

**Eşi doğum sebebi ile aylıksız izne çıkan memurun aile yardımı

Kendisinin veya eşinin doğum yapması nedeniyle aylıksız/ücretsiz izne ayrılanların memur olan eşleri , (aylıksız/ücretsiz izin kullanan ve izin süresince menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşlerinden dolayı) aile yardımı almaya hak kazanırlar.

Bu gibi durumlarda, eşi aylıksız/ücretsiz izne ayrılan devlet çalışanı , durumu Aile Yardımı Beyannamesi ile kurumuna bildirdiğinde, izleyen aybaşından geçerli olarak her ay maaşıyla birlikte eş için aile yardımı alabilir.

Doğum nedeniyle aylıksız/ücretsiz izin kullanan eşin göreve başlaması halinde, memura eş için ödenen aile yardımı izleyen aybaşından itibaren kesilir. Aile yardımının kesilmesi için memurun yeniden beyanname vermesi gerekmekte, ancak eş için aile yardımı alınması amacıyla verilen beyannamede eşin göreve başlayacağı tarihin belirtilmiş olması durumunda yeniden beyanname verilmesine gerek olmadığını düşünmekteyiz.

**Eşinin doğum yapması kaynaklı haller ile maaşsız izne çıkaran memurun asgari geçim indirimi şağıda verilmiştir

Kendisinin veya eşinin doğum halleri kaynaklı olarak maaşsız /ücretsiz izne çıkaran memur olan eşleri onusunda (aylıksız/ücretsiz izin kullanan ve izin süresince menfaat karşılığı çalışmayan eşlerinden dolayı) asgari geçim indirimi yapılacaktır .

Bu gibi hlaller içerisinde , eşi aylıksız/ücretsiz izne ayrılan memur, durumu kurumuna bildirdiğinde (aile yardımı için vereceği beyanname de yeterli olacaktır), izleyen aybaşından başlayarak her ay düzenli olarak maaştan kesilen gelir vergisine kocasından dolayı da asgari geçim indirimi yapılır .

Ancak eşin aylıksız/ücretsiz izne ayrıldığı konusunda kurumuna yapmış olduğu başvuruda eşin İi başı yapacağı tarihin de belirtilmiş olması halinde yeniden başvuruda bulunulmasına gerek kalmadığı düşünmekteyiz.