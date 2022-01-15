Devletten Kovulan Görevden alınan, Atılan memur tekrar mesleğe dönebilir mi?

Fethullahçı Terör Örgütü üyesi memur soruşturmalarında görevden uzaklaştırılan personeller tekrar memur hayatına dönebilir mi?

Askeri Darbe Girişiminin hemen ardından yurt genelinde tutuklanma ve gözaltılar devam ediyor. Şuana kadar binlerce personel görevden alındı ve binlerce kişinin Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği tespit edildiği için tutuklama kararı çıktı. Peki tutuklanan personellere ya da görevden alınan memurlara ne olacak? bu personeller tekrar memurluk hayatına dönebilecek mi? Olağanüstü Hal İlan edilmeden önce memurluktan atılan personellerin yargı yolu açıktı yani kişi tekrar savcılığı dilekçe vererek olayın yargıya taşınmasını sağlayabilmekte ve bu sayede delillerin toplanması ile memurluk hayatına dönebilmekteydi ancak Olağanüstü Hal İlan edilmesi ile artık bu durum yargıdan tamamen silindi yani memurluktan atılan personeller tekrar memurluk hayatına dönemeyecek.

FETÖ'cüler Ülkeden Tamamen Temizlenecek

Olağanüstü Hal İlan edilmesi ile Türkiye geneli Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlar artarak devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında da konular detaylı olarak takip edilirken Olağanüstü Hal İlanı ile FETÖ'cülere darbe vurulmak ve onları ülkeden tamamen silinmesi amaçlanmaktadır.

Buna göre ilk OHAL kararnamesi kamu çalışanlarını ilgilendiren konu üzerinden alındı. Bu sayede artık Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği tespit edilip memurluk hayatı sona eren kişiler yargı yolu ile tekrar memurluk hayatlarına dönemeyecekler aynı zamanda başka kurumlarda da memur olarak çalışamayacak.