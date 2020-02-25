Devlet’i Tanımayan Siyaset Yapan Eğitim Kadrosundaki Müdürler Görevden Alınmaya Devam Ediyor

İşte o açıklama



Sosyal paylaşım sitesi facebookta bu paylaşımı yapan Adem Özel ve arkadaşları tarafından görülmeye başlandı. Bu açıklama ise hemen diğer liyaketli devletini ve milletini seven diğer kişiler tarafından gerekli yerlere bildirildikten sonra bu haberler hemen sosyal medya siteleri ve basında yer aldıktan kısa bir süre sonra açıklamasını silmişti .

Facebook üzerinden yaptığı açıklamayı da üstüne üstük şu sözlerle “ İtler istiyor diye atlar ölmez “ diye bitirmişti .

Milli Eğitim Bakanlığı personeli olmasına ve öğretmen evi müdürü olmasına rağmen , Bakanlarının arkasında saf tutarak diye açıklama yapmakta ne demek sen devlet memurursun ve devletine liyaketli olacağın siyasetten uzak olacağı yerde resmen boşlukta ne yapacağını şaşırmış bu kişiler devlet aleyhine konuşmaya başlamışlardır. Ayrıca bütün bu olanlara rağmen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u bakan olarak görmediğini belirtmiş tuzu biberi yapmış. her zaman söylediğimiz gibi 657 sayılı devlet memurları kanunu bu ve bunun gibi liyakatsiz kişiler tarafından hep kötüye kullanıldığından değiştirilmelidir.

Bu kapsamda; bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti bu ve bununla sınırlı kalmayacak liyakatsiz şahsa Milli Eğitim Bakanlığında çalışan bir öğretmen ve yönetici olduğunu hatırlattı ve Beylikdüzü öğretmenevi müdürlüğü görevinden alındı .



Öte yandan Beylikdüzü ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yapan İzzet Neşet Yafes BAKIRCI’nın direnmesine ve rapor aldırmasına rağmen bugün raporlu olduğu halde öğretmenevi müdürünün görevden alınması tebliğ edildi .

Beylikdüzü Öğretmenevi müdürünün sosyal medya paylaşımına destek vererek beğenip ve paylaşan Beylikdüzü Yaşar ACAR Fen Lisesi müdürü Yunus Emre Kakı’da görevden alındı .

Bunların yanında Küçükçekmece öğretmenevi müdürü de görevden alındı .

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca tüm etki alanındaki personeli için soruşturma başlattı .

Sonuç olarak ; Ak Parti iktidarında , Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Başkanlık sisteminin gereğince, Bakanlık makamına getirilen Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’u her defasında hedefe koyan ve Bakan olarak görmeyen kişilere devlet ben buradayım dedi .

Liyakatsizler Görevden alınmaya devam ediyor.

Soruşturma başlattı .

Allahtan başka Devletin üzerinde bir güç olmadığını bu topraklarda en son Fetöcü hainler görmesine rağmen Öğretmen, Okul müdürleri, Okuldaki Hizmetli Memurlar son dönemde her fırsatta hükümet Ak parti ve Cumhurbaşkanı tayyip erdoğan hakkında sürekli çeşitli paylaşımlar yaptak ve budurum bir çok kişi tarafından eleştirilmekteydi.

her zmaan diyoruz eğitim yuvasında siyaset olmaz memurluktan istifa edip siyasetinizi ondan sonra yapın diye fakat herkes bu söylediklerimizi hafife aldı paylaşım yapan bir öğretmen diğerinden cesaret aldı o diğerinden derken eğitim kurumları resmen siyaset bahçesine döndü. Ama devlet bugün bu kişilere karşı gerçek yüzünü gösterip hepsini de görevden alarak kim olduğunu gösterdi.

Sendikacılık yapacağım derken, haddini aşıp devlete kafa tutarcasına pervasızca devletin Bakanına ve kurumlara saldıranlar en büyük zararı kendi sendikalarına ve yöneticilerine veriyorlar bugunde herkes bunun farkına vardı.

Türkiye cumhuriyeti devleti kurum ve kuruluşlarındaki bu tür vakalar sıklıkla artmaya başladı devlet şuan bütün kurum ve kuruluşların yöneticilerini mercek altına aldı bundan sonra herkes konuştuğu kelimlere yaptığı işlere ve devlet işindeki özene bir hayli dikkat etmek zorunda kalacak. Sizde Devlet memuruysanız bundan sonra siyaset yapmadan önce iki kere düşünmenizi öneriyoruz.