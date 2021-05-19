Değişen yönetmelik sonrası tek tabloda disiplin cezaları

Yürürlüğe giren "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği" sonrası disiplin cezaları ve uygulamaya yönelik kısa bilgilendirme tabloları hazırladık.

Bilindiği üzere, devlet memurlarına uygulanacak "Uyarma", "Kınama", "Aylıktan Kesme" "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" ile "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası"na dair düzenlemeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer almaktadır. Bununla birlikte, disiplin cezalarının ve soruşturma usullerine dair diğer hususlar ise ilgili Kanunun 126 ila 145 nci maddelerinde belirtilmiştir.

Diğer taraftan, ilgili Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca Disiplin kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususları düzenleyen, "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılarak, "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği" 29 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girmiştir.

Mezkür Yönetmeliğin, yöneticilerle birlikte her düzeydeki kamu çalışanlarını ilgilendirmesi bakımından, açık ve anlaşılabilir hususlarını disiplin cezası düzeyinde tablolar halinde izah etmeye çalıştık. Yeni yönetmelikle ilgili olarak önemli hususları ilerleyen günlerde farklı haberlerle gündeme getirmeye devam edeceğiz.

UYARMA cezası Tablosu

KINAMA cezası Tablosu

AYLIKTAN KESME cezası tablosu