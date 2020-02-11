Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti

Danıştay 12. dairesi, 5. dönem toplu sözleşmede yer alan dayanışma aidatıyla ilgili hükmü iptal etti, Dayanışma aidatı nedir?, Dayanışma aidatı hangi hallerde ödenir, Sendikalar dayanışma aidatını almaları kanuni mi Detaylar haberde..
Danıştay, Dayanışma Aidatını İptal Etti
Dayanışma aidatı nedir?
Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde sendikaya üye işçilerden aylık sendika üyelik ücreti kesilir. Aynı sizin de çalışıp sendikaya üye olmayan işçiler Sendikanın Haklarından sendikal faaliyetler den yararlanmak için sendika tarafına ödenen ücrete dayanışma aidatı denir.
Danıştay 12 dairesi Türkiye yerel yönetim hizmetleri sendikalarının açtığı davada 5. Dönem kamu görevlileri hakem kurulunda yer alan dayanışma aidatı ile ilgili düzenlemeyi iptal etti. Toplu sözleşme içerisinde yer alan dayanışma aidatı ile ilgili madde Danıştay 12 Daire mahkemesinin verdiği karar ile durdurun İşte o karar.
İŞTE O KARAR
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