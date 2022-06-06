Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı

3600 ek göstergeyle ilgili memur ve emeklileri sevindirecek duyuruya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm memurları kapsayacak şekilde 600 puanlık artış kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili konuşmuştu.

Bugün yapılan Kabine toplantısını işaret eden Erdoğan, memur ve emeklilerin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı.

3600 Tüm memurları kapsayacak

Memurlar arasında ayrım yapılmayacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacağını söyledi.

600 puanlık yükseltme

Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükselme kararı alındığını ifade eden Erdoğan, "Ancak sadece bu kesimlerde artışın memurların arasında adaletsizliğe yol açacağını gördük. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gittiğini kararlaştırdık." dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin diğer detaylarını da kamuyoyla paylaştı.

Genel müdürlere 4400, şube müdürü ve ilçe müdürlerine 3000 puanlık ek gösterge

Erdoğan'ın duyurusuna göre;

-Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacak

-1. dereceye gelmiş olma şartıyla tüm meslek gruplarındaki herkes 3600 ek göstergeye yükseltilecek.

30 yıllık bir memurun emekli maaşı ve ikramiyesi ne oldu?

-Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234 ila 1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44500-50150 TL arasında artacak.

-5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacak.

Ücretli çalışanların gözü temmuzda

-Ücretli çalışanlar için Temmuz ayında adım atılacak. Yılbaşında ise yapılması gereken ne varsa yapılacak.

Maaşlar ne olacak?

Öğretmen maaşları 8 bin 668'den 10 bin 401'e

Polis memuru maaşları 7 bin 383'den 8 bin 859'a

Din görevlisi maaşları 6 bin 810'den 8 bin 172'ye

Hemşire maaşları ise 6 bin 349'den 7 bin 618'e yükselecek

Emekli maaşları

Öte yandan açıklanan 3600 ek gösterge ile birlikte öğretmen, polis ve dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinden 25 yıl hizmet üzerinden emekli olanlar şu an 5.242 TL, hemşireler ile diğer lisans mezunu din görevlileri ise 5.095 TL emekli aylığı alıyor.

Otuz yıl hizmeti olanlar ise sırasıyla 5.592 TL ve 5.435 TL aylık alıyorlar. Ek göstergenin 3600’e çıkartılması halinde aynı kişiler 25 yıl hizmet üzerinden 6.399 TL, 30 yıl hizmet üzerinden ise 6.826 TL aylık alacaklar.

İkramiyeler

Memuriyete 2008 öncesinde başlamış olup kanun çıktıktan sonra emekli olan söz konusu memurların emekli ikramiyeleri artacak. Öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri 25 yıllık hizmet üzerinden 37.083 TL, 30 yıllık hizmet üzerinden ise 44.499 TL artacak.

Hemşire ve diğer lisans mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri ise 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanlarda 41.792 TL, 30 yıllık hizmetle emekli olanlarda ise 50.200 TL artacak.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.