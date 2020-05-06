CTE personeline, koronayla mücadeleden dolayı teşvik verilecek! Ulaşım çalışanları ve Bekçiler de Prim İçin Beklemede İşte Detaylar

Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, karantina uygulamasına özverili bir şekilde katılan bütün cezaevi personeline 1000 TL teşvik verileceğini belirtti. gardiyanlar teşvik primi alacak?, Bekçilere teşvik pirimi verilecek mi? Polislere ve sağlık çalışanlarına ve ulaşım market personellerinde teşvik pirimi verilecek mi ?
Teşvik pirimi ile alakalı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığınca yayımlanan yazıda şöyle denildi:
"Ülkemizde devam eden Covit-19 salgını ile mücadele kapsamında ceza infaz kuramlarında görevde olanlardan; izolasyona alınanlar ile vardiya ve günlük görevlerde fiilen
çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile sürekli işçilerin süreç içerisinde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle, tüm ceza infaz kurumlarında görev
yapan yukarıda sayılan personele (Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde geçiçi görevli personel, denetimli serbestlik müdürlükleri, eğitim merkezlerinde görevli personel hariç)
teşvik ödemesinin yapılması, Işyurtlan Kurumu Yüksek Kurulun 04/05/2020 tarihli ve 18 sayılı Kararının 2. maddesince uygun görülmüştür."
Diğer taraftan, Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü cte personellerine dağıtılacak teşvik miktarının 1000 TL olduğu belirtiliyor.
Öte yandan korona virüs ile yüksek riskli çalışanlar grubu olarak sağlık çalışanları, ulaşım personelleri, Market
personelleri,polis ve bekçilere teşvik pirimin verilip verilmeyeceği merak konusu oldu ilerleyen günlerde açıklama yapılması
bekeniyor
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