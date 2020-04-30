CHP'li Özgür Özel'in skandal açıklamalarına AK Parti'den sert tepki: Bu 28 Şubat kafasıdır

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve adeta FETÖ ağzıyla konuşan CHP yine şaşırtmadı. HDP, İP ve CHP'nin ortak sözcüsü gibi konuşan CHP'li Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı ve devlet memurlarını tehdit eden saray rejimi sözleri ve skandal açıklamalarına AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu 28 Şubat kafasıdır.

Bu 15 Temmuz öncesi millete ve devlete sallanan parmakla aynıdır. Bu çok açık vesayetçi bir tehdittir. Özgür Özel’in siyaseti maske,

yaptıkları vesayet özlemidir. Şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

Chp Başkanvekili Özgür Özel MEMURLARA TEHDİTLER SAVURDU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'cülerin hükümeti hedef alan tehditlerini hatırlatan ifadelerde bulunmuş, "Saray rejiminin sonu

geliyor" diyerek memurları tehdit etmişti.

Özel, skandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatla çalışıyorsanız."

Özgür bey, Bakın onca tehditlerinize rağmen size hala uslubumuzu bozmadan bey diyoruz. Siz böyle millete devlet memurlarına tehditler savurarak bir yere gelemezsiniz aksine bu üslup sizlere çok şey kaybettirir. İnsanlar Şuan bir partiye oy verme düşüncesinde olsa bile sizin bu üslubunuz yüzünden yine insalar tercihlerini değiştirmeden yine aynı görüşü savunmaktadır. Siz bu şekilde konuşmaya devam ettikçe kaybedeceksiniz.

TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©