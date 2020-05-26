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Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor

KAMU KURUMLARInın hemen hemen hepside korona virüs covit-19 salgını nedeniyle idari izin ve esnek çalışma sistemine geçiş yapmıştı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, 27 Mayıs 2020 tarihi itibariyle, esnek çalışmayı sonlandırıyor.

Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor
26 Mayıs 2020 Salı 00:09

Muhasebat Genel Müdürlüğü kendi kurum personeli için yayınladığı Genelgede, esnek çalışmaya bağlı idari izin uygulamasının 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Öte yandan, 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereğince "hamileler, yasal süt izni kullananlar, dezavantajlı gruplar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üstü çalışanlara verilen idari izinlerin devam edeceği belirtildi.

Yayımlanan resmi yazıda "Söz konusu esnek çalışma 22 Mayıs 2020 tarihi mesai saati bitimi itibariyle sonlandırılmış olup Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli yazısıyla idari izinli sayılanlar hariç olmak üzere tüm personelin 27 Mayıs 2020 tarihinde tam zamanlı olarak mesailerine devam etmeleri hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" denildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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kayseri - 4 dakika önce
Pandemi surecinde bile mobbing yapabilen bi kurumda calisiyorum maalesef. Kadinlar ise gelmezken benimse biri 6 digeri 9 yasinda iki cocugum kendi baslarina perisan durumdalar. Sayin cumhurbaskanim bunu kuurmlarin insiyatifine birakmayacaktiniz. Yaz okullarini acin cocuklara sokaga cikma yasagini kaldirin ya da kadinlara izin verin. Ben bu mobbing duzeninde bir ay onceye kadar hamileydim cocugumun kalbi durdu karnimda.her yererde basvurdum bisey cikmadi kimse bisey yapmiyo. Ve ben Allaha havale ediyorum herkesi.
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