Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek, Binlerce Memuru İlgilendiriyor! Evde Olmayana 3.150 TL Ceza Verilecek,
Binlerce Memuru İlgilendiriyor! Evde Olmayana 3.150 TL Ceza Verilecek
Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
Gaziantep Valisi Davut Gül, Sosyal medya hesabından da yaptığı açıklamada, esnek çalışma kapsamında evde çalışmaya başlayan kamu personelinin mesai saatleri içerisinde evde bulunmasının zorunlu olduğunu, buna uymayanlara 3.150 TL idari para cezası ve disiplin işlemi uygulanacağını belirtti.
Gaziantep Valisi Davut Gül, esnek çalışma kapsamında evde çalışan personelle ilgili önemli bir karar aldıklarını belirtti.
Vali Gül, mesai saatleri içerisinde iş yerinde/ evde bulunmaları zorunlu olup dışarda olduğu tespit edilenlere 3150 TL para cezası ve disiplin işlemi uygulanacağını vurguladı
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