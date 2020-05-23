Aday memurun eş durumu sebebiyle tayini yapılır mı?

657 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik, aday memurları kapsam dışında bıraktığı için, aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar aile bütünlüğünden dolayı nakil istemeleri mümkün değildir.

Aday memur olarak görev yapan kişi, Eş Durumundan Dolayı başka bir ile eş durumundan tayin isteyebilir mi?

Devlet memurlarının aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler 657 sayılı Kanunun 72. maddesi ile bu madde gereğince yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ve kurumların yürürlüğe koyduğu özel yönetmeliklerinde yer almaktadır.

Eş Durumundan tayin isteme Hakkında 657 sayılı KANUNDA HER İKİSİNİN DE MEMUR OLMA ŞARTI VAR

657 sayılı Kanunun 72. maddesi, aile birliğinin sağlanması için aynı kurum içinde yer değişikliği imkanı veya kurum değiştirme imkanını sunmuştur. Ayrıca bir üçüncü seçenek olarak da atanma talep edilen ilin durumuna göre hiç aylık ödenmeyerek veya kısmi aylık ödenerek izin imkanı getirmiştir. Ancak bu seçeneklerden yararlanabilmek için genel şart eşlerden her ikisinin de memur olmasıdır. Yani kanun, eşi memur olmayana bu imkanı sunmamış, memurlar için de aday memur veya asli memur ayrımı yapmamıştır.

YÖNETMELİK İLE MEMUR OLMA ŞARTI ESNETİLDİ

Söz konusu Kanun 72. madde gereğince yer değiştirme suretiyle atama esaslarını belirlemek üzere Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik (Genel Yönetmelik) yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelik, kanun maddesine uygun olarak eşinin bulunduğu yerden farklı bir yerde görev yapmak durumunda olan memura aile birliği mazeretine dayalı olarak tayin talep etme imkanı sunmuş, hatta 72. maddenin çizdiği sınırın dışına da çıkarak eşlerden her ikisinin memur olması koşulunu genişletmiş, memur olma koşulu yerine statü ayrımı yapmaksızın kamu personeli olmayı yeterli görmüş, hatta özelde veya serbest olarak çalışan eşe bağlı olarak da tayin talep etme imkanı getirmiştir. Buna göre tayin talep edildiği tarih itibarıyla serbest olarak veya bir işverene bağlı olarak son iki yılda 360 gün prim ödenmiş olması ve halen çalışıyor olması halinde memur, eşinin bulunduğu yere tayin isteyebilecektir.

İlk olarak 1983 yılında yürürlüğe giren ve değişiklikler yapılarak halen uygulanan söz konusu Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin ikinci fıkrasında,

"Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar,

bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir." denilmek suretiyle aday memurlar kapsam dışında tutulmuştur. Bunun anlamı aday memur, asaleti tasdik edilene kadar eşinin bulunduğu yere tayin talep edemeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ise kurum personelinin yer değiştirmesine ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 72. maddesi ve Genel Yönetmeliğe dayalı olarak yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Yönetmeliğin 19. maddesinde, Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik'te yer alan düzenlemelerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla tayinlerinin yapılamayacağını değerlendirmekteyiz.