4/B Sözleşmeli personele Emekli olma Halinde Tazminat alabilir mi?

SORU: İyi günler , 4/B sözleşmeli olarak çalışan personel emekliye ayrıldığında 375 numaralı KHK neticesinde emekli tazminat ödemesi alma hakkı varmıdır ? iyi çalışmalar...

CEVAP: Kamu da görevli kişi emekli olacağı dönem de ikramiye dışında ödenen tazminatın yasal dayanağını 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/D maddesi sağlamaktadır . Madde kararınca

Maaşlarının 657, 926, 3269, 3466, 2914 ve 2802 Numaralı Kanunlara göre hak etmekte olan personel ile 399 sayılı KHK'ye tabi anlaşmalı personel ve kamu iş yerlerinde işçi olarak yerleştirilen kişilerin emekliliğini talep eden veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan verme hükümleri gerçekleştirilen , emekli olmuş iken yeniden hizmete başlandıktan sonra cezaen olmamak üzere işlerinin bitirilmesine , kendi hatalarını olmaksızın anlaşmaları feshedilen veya hizmet zamanlarının dolması süresince işten ayrılan sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaş ve erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan iş başında iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge miktarlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarların tazminat verilecektir . Kamu çalışanlarının 2020 ve 2021 senesi içerisinde yararlanacağı mali ve sosyal hakları ayarlayan 2019/1 Numaralı Kamu görevlilerinin Hakem Kurulu ndan gelen net sonuç ile 12.105 gösterge rakamının 13.558 şeklinde uygulanması karar altında bulunmuştur . Hali hazırda kapsamdaki personele 13.558 X 0,146061 = 1.980 TL tutarlarında bakiye ödenmektedir.

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