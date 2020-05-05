4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?

2020 yılının ilk 4 ayının enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre 4 aylık enflasyon yüzde 3,16 oldu. Mayıs ve Haziran enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memurlar aşılan miktarda zam alacak.
2020 yılının ilk 4 ayının enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında yüzde 0,35, Mart ayında
yüzde 0,57, Nisan ayında ise yüzde 0,85 arttı. Haziran ayı ile beraber enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan
miktarda enflasyon farkı alacak.
Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almıştı.
2020'NİN İLK 4 AYININ ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
2020 yılı için açıklanan ilk 4 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 3,16 artmış durumda.
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.
Mayıs ve Haziran enflasyonu ile beraber yüzde 4 aşılırsa memurlar, aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.
Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!!
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler