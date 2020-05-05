4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?

Çipli Kimlik Almak İçin Son Günler, Kimlik kartı başvurusunda hangi belgeler isteniyor?, Kimlik kartı başvurusunu kim yapabilir?, Hangi biometrik veriler alınır?, Kimlik kartında fotoğraf bulundurma yaşı kaç?, Kimlik kartının bedeli nedir?,Doğum nedeniyle kimlik kartı nasıl düzenlenir?, Kayıp veya değiştirme nedeniyle kimlik kartı nasıl düzenlenir? Kimlik kartı nereye teslim edilir?, Kimlik kartı başvurusu nasıl takip edilir?, PIN değiştirme ve kart kontrol işlemleri nasıl yapılır? Soruların Cevabı Haberde