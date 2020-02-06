3600 Ek Gösterge Şubat Ayında Mecliste Görüşülecek

Ülkemizdeki memurların neredeyse tamamına yakını, 3600 ek göstergedeki son durumu merak ediyor. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri maaşını ve memur emeklilkerinin maaşını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili Ak Parti Hükümeti Sözcüsü Ömer Çelik daha önce açıklamalarda bulunmuş ve konuya yaklaşımın pozitif yönde olduğunu belirtmişti.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki, memur maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar…

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'de memurların gözü kulağı 3600 Ek göstergede,

peki 3600 ek gösterge nedir;

devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanması aşamasında kullanılan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Kulislerden alınan duyumlara göre 3600 ek göstergeyi de kapsayan torba yasa Şubat ayında meclise sunulacak.

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