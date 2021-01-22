3600 ek gösterge hayal oldu: Adı var kendi yok

Adı var kendi yok 3600 hayal oldu Öğretmen, polis, hemşire ve din adamlarının yıllardır beklediği, hem maaş artışı hem de emeklilikte avantaj sağlayan 3600 ek gösterge umutları bir türlü gerçekleşmedi.

Adı var kendi yok 3600 hayal oldu

Öğretmen, polis, hemşire ve din adamlarının yıllardır beklediği, hem maaş artışı hem de emeklilikte avantaj sağlayan 3600 ek gösterge umutları bir türlü gerçekleşmedi.

Öğretmen, polis, hemşire ve din adamları yıllardır 3600 ek göstergeyi bekliyor. Binlerce kişinin hem maaş artışı hem de emeklilikte avantaj sağlayan 3600 ek gösterge umutları bir türlü gerçekleşmedi. Milyonlarca öğretmen de 3600 ek gösterge bekliyor ama muhatap bulamıyor.

SAHİPSİZ KALDI

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimi öncesi ‘'Bir müjde vermek istiyorum. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerimiz ile diğer idarecilerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız” demişti. Ek gösterge konusu, 13 Aralık 2018'de açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında da yer almıştı ancak o günden bu yana hiçbir gelişme gerçekleşmedi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 3600 ek gösterge için ne tür çalışmalar yapıldığını sordu. Selçuk, “çalışmaların Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütüldüğü” cevabını verdi. Sındır bu kez aynı soruyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu. Oktay da, “Bahsi geçen hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetki alanına girmektedir” dedi.

TOPU BİRBİRLERİNE ATIYORLAR

Okyay Sındır iktidarın topu birbirine atarak seçim meydanlarında verdiği 3600 ek gösterge sözünü geçiştirmeye çalıştığını savundu. Sındır, “Seçim meydanlarında yurttaşlarımıza 3600 ek gösterge sözü defalarca verildi. 2.5 sene oldu ama ortada sonuç yok. İktidar sözünü unutturmaya çalışıyor, verdiği kerhen cevaplarla konuyu geçiştiriyor. İktidarın bu konuda takındığı tavır, ahlaka, vicdana, siyasi etiğe sığmaz. İktidar yasa teklifini kendisi getirsin, 1 günde Meclis'ten geçirelim” dedi.

kaynak sözcü