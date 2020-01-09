Devlet Personel Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı sosyal hizmet kanunu çerçevesinde 1561 kişinin atamasını yaptı, Devlet Yurtlarındaki Kimsesiz Çocuklar devlet memuru olarak atandı, Devlet yurtlarında kalmış korunmaya muhtaç çocuklar arasından 1561 kişinin atamasını yaptı Detaylar Haberde..
2828 Sayılı Kanun Kapsamında Devlet Yurtlarındaki 1561 Kimsesiz Çocuk Memur Olarak Atandı
Devlet Personel Başkanlığı, 2828 sayılı sosyal hizmet kanunu çerçevesinde 1561 kişinin atamasını yaptı
2828 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE İSTİHDAM EDİLECEK GENÇLERİMİZİN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlanan hak sahiplerine ilişkin Kura Töreni gerçekleştirildi.
Kura tercihlerinde bulunan hak sahipleri sonuçları aşağıdaki linkten öğrenebilirler.
Sonuçlar için Tıklayınız.
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