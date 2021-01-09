2021 branşlara göre memur maaşları belli oldu! İşte 2021 yılı tüm memurların zamlı maaşları

2021 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur emeklisi ve memurların yapılan yüzde 3'lük artışa ek olarak yüzde 0.62 farkı çıktığı görülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.62 olma ihtimali duruyor. Memur maaş zammının açıklanması için son olarak 2 veri kaldı. 3 Ocak 2021'de açıklanacak enflasyon oranı ile milyonlarca emekli ve memurun zam oranı belirlenecek. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak. Peki emekli ve memur zamları nelerden etkileniyor?