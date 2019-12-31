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2020 Yılı, Tüm Kamu Personeli İçin, Genel Mal Bildirimi Yılı

3628 sayılı Kanununda yer alan hüküm gereğince, sonu 5 ve 0 ile biten yıllarda, genel mal bildirimi verilmektedir, 3628 sayılı KANUN çerçevesinde Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 5. maddesinde şu hüküm yer almaktadır

2020 Yılı, Tüm Kamu Personeli İçin, Genel Mal Bildirimi Yılı
31 Aralık 2019 Salı 19:32

2020 Yılı, Tüm Kamu Personeli İçin, Genel Mal Bildirimi Yılı

3628 sayılı kanun kapsamında, Kanununda yer verilen hükümler gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar,  sonu 5 ve 0 ile biten yıllarda, genel mal bildirimi verilmektedir

2020 yılı, tüm kamu personeli için, genel mal bildirimi yılı

3628 sayılı KANUN çerçevesinde Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 5. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Bu Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında görev memurlar ve işçiler kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derecede Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder."

3628 sayılı Kanunun . maddesi ise şu şekildedir:

"Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler"

DEĞERLENDİRME

Özellikle kanunun 7. maddesi çok açıktır. Sonu (0) ve (5) ile biten yıllar denildiği için, 2020 yılında, en geç Şubat ayının sonuna kadar mail bildirimlerinin yenilenmesi gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 125. maddesinde yer alan hüküm gereğince, "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde" bulunmayanlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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