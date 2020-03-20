12 Günlük İdari İzinden İşçiler ve Sözleşmeli Personelde Yararlanabilecek Mi?

Soru: YÖK' ün idari izin duyurusu ve Cumhurbaşkanlığı genelgelerini açıklamıştır . Bu iki duyuru da kamu kurum ve kuruluşlarda iş yapan işçilerin son durumu konusunda açıklamalar da birşey geçmiyor. İdari izin işçiler adına veya sözleşmeli çalışan için geçerli midir?

Cevap: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar,

Söz konusu genelgede , izin konusunda yararlanacak personel için statü ayrımı olmamış ; personel, çalışanlar, hamileler, dezavantajlı gruplar, 60 yaş ve üstü için olanlar gibi dahil edici ibareler bulundurmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan işçiler ve sözleşmeli personel dahil tüm personeli içerisine alan bir dil uygun görülmüştür.

Ayrıca tanınan idari izin kullanımı adına herhangi bir mevzuata atıf olmamıştır ve iznin verilme sebebi dikkate aldığında kamu personeli sırasında statü farkı yapılması da uygun değildir.