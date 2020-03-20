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12 Günlük İdari İzinden İşçiler ve Sözleşmeli Personelde Yararlanabilecek Mi?

12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?, Cumhurbaşkanlığı'nın yayımladığı Genelgede, statü ayrımı yer almamaktadır. Bu nedenle genelgede yer alan düzenlemeler memurların yanı sıra tüm kamu çalışanlarını kapsamaktadır.

12 Günlük İdari İzinden İşçiler ve Sözleşmeli Personelde Yararlanabilecek Mi?
20 Mart 2020 Cuma 19:08

12 Günlük İdari İzinden İşçiler ve Sözleşmeli Personelde Yararlanabilecek Mi?

Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı Genelgede, statü ayrımı bulunmamaktadır. Bu sebeple genelgede  bulunan uyarlamalar memurların yanı sıra tüm kamu çalışanlarını da kasamaktadır .

12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?

Soru: YÖK' ün idari izin duyurusu ve Cumhurbaşkanlığı genelgelerini açıklamıştır . Bu iki duyuru da kamu kurum ve kuruluşlarda iş yapan işçilerin son durumu konusunda açıklamalar da birşey geçmiyor. İdari izin işçiler adına veya sözleşmeli çalışan için geçerli midir?

Cevap: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar,

Söz konusu genelgede , izin konusunda yararlanacak personel için statü ayrımı olmamış ; personel, çalışanlar, hamileler, dezavantajlı gruplar, 60 yaş ve  üstü için olanlar gibi dahil edici ibareler bulundurmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan işçiler ve sözleşmeli personel dahil tüm personeli içerisine alan bir dil uygun görülmüştür.

Ayrıca tanınan idari izin kullanımı adına herhangi bir mevzuata atıf olmamıştır  ve iznin verilme sebebi dikkate aldığında kamu personeli sırasında statü farkı yapılması da uygun değildir.

Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı personeli hariç bulunmak kaydı ile , kamu kurum ve işyerlerinde görev yapan kamu çalışanlarından veya sözleşmeli çalışanlardan yazıda sayılan şartları gerçekleştirmenin de 12 günlük idari izin kullanımı hakkından yararlanması gerektiğini idrak etmekteyiz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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