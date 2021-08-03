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Zonguldak'ta kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin, tutuklandı

Zonguldak'ta kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin, tutuklandı

Zonguldak'ta kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin, tutuklandı
03 Ağustos 2021 Salı 23:35

Geçen cuma günü Muğla'dan Zonguldak'a gelen yolcu otobüsünde meydana gelen olayda 24 yaşındaki kadın, Balıkesir civarında uyuduğu sırada saçında sıvı hissetti.

GENÇ KADIN OTOBÜSTEN İNER İNMEZ ŞİKAYET ETTİ

Genç kadın, muavinin cinsel saldırısına uğradığını düşünerek Zonguldak'ta otobüsten iner inmez polise şikayette bulundu. Polis ekipleri muavin B.K.'yı gözaltına aldı.

GENÇ KADIN, SAÇINDA SIVI OLDUĞUNU FARK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Genç kadın ifadesinde, otobüsün arka koltuğunun bir önündeki koltukta oturduğunu ve gece saatleri olduğu için de yolda uyuduğunu belirterek, uyandığında saçında sıvı olduğunu fark ettiğini belirtti.

MUAVİN SUÇUNU İTİRAF ETTİ

B.K. ifadesinde genç kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. B.K.'nın daha önce de cinsel suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında karşılaştırma yapılması için B.K.'dan DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı

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