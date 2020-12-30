Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın Yönetmeni belli oldu! eni Şafak’ın yeni Genel Yayın Yönetmeni gazetenin Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu oldu. İbrahim Karagül’ün 8 yıldır yürüttüğü görevini devretmesi ile genel yayın yönetmenliği görevine getirilen deneyimli gazeteci Likoğlu, yaklaşık dört yıldır Ankara Haber Müdürlüğü, köşe yazarlığı yapıyordu. Likoğlu, TVNET televizyonunda da gündemi yorumluyordu. Likoğlu görevini Albayrak Medya Grubu’nda yapılan devir teslim töreni ile İbrahim Karagül’den devraldı.

Yeni Şafak Gazetesinde bayrak değişimi yapıldı ve İbrahim Karagül’ün genel yayın yönetmenliği görevini Hüseyin Likoğlu’na devretti. Yeni Şafak Gazetesinin Ankara Haber Müdürlüğünü yapan ve köşe yazıları da kaleme alan Likoğlu Albayrak Medya Grubu’nda yapılan tören ile genel yayın yönetmenliği görevini devraldı. Albayrak Yönetim Kurulu Ahmet Albayrak’ın katıldığı devir teslim töreninde İbrahim Karagül’e teşekkür plaketi sunuldu. İbrahim Karagül, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılacağını çalışma arkadaşlarına e-posta ile duyurmuştu.

HÜSEYİN LİKOĞLU KİMDİR?

Hüseyin Likoğlu Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde dünyaya geldi. Gazeteciliğe Anadolu Ajansı'nda başlayan Hüseyin Likoğlu ajansın Samsun Bölge Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Yeni Şafak Gazetesi'nin Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürüttü. Hüseyin Likoğlu aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta ve TVNET’te konuk olduğu yayınlarda gündemi yorumlanmakta.